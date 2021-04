Mehr Geld für die Schlosskonzerte

Vor der Pandemie: Ein gut besuchtes Konzert im Renaissancehof. Dieses Jahr wird das Land Hessen die Förderung für die Schlosskonzerte um 10 000 Euro erhöhen. Foto www.weilburger-schlosskonzerte.de

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG/WIESBADEN - Geldsegen aus Wiesbaden: Das Land Hessen erhöht die Förderung für die Weilburger Schlosskonzerte in diesem Jahr um 10 000 Euro.

"Wir stehen an der Seite von Hessens Kultur. Sie ist so viel mehr als das Sahnehäubchen in guten Zeiten, Kultur ist ein unersetzlicher Teil einer lebendigen demokratischen Gesellschaft. Wir als Landesregierung wollen alles tun, um die vielfältige Landschaft von Kunst und Kultur zu erhalten und ihren Akteurinnen und Akteuren über diese Zeit zu helfen", erklärt Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn.

"Deshalb freut es mich sehr, dass wir die Förderung der Weilburger Schlosskonzerte in diesem Jahr erhöhen konnten und nun mit insgesamt 60 000 Euro fördern können - damit helfen wir, das Musikfestival zu sichern und zu stärken. Die Weilburger Schlosskonzerte haben eine Strahlkraft weit über Hessen hinaus und sind beste Werbung für das Kulturland Hessen."

Strahlkraft reicht

weit über Hessen hinaus

In diesem Jahr haben die Besucher - vorausgesetzt Corona lässt das zu - vom 4. Juni bis zum 7. August Gelegenheit, eine große musikalische Vielfalt vor romantischer Kulisse zu erleben. Möglicherweise könnten wegen der Corona-Pandemie die Veranstalter im Sommer nur etwa 20 Prozent der eigentlichen Platzkapazität anbieten. Derzeit ist das beschränkte Kartenkontingent bereits vergriffen, weitere Karten kommen in den Verkauf, wenn das Pandemiegeschehen dies zulässt.