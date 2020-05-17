Sonntag, 17.05.2020 - 12:25 3 min Mehr Lesespaß mit King-Kong In den neu gestalteten Räumen der Kreis- und Stadtbücherei gibt es vieles zu entdecken. Nach fast neun Wochen öffnet die Einrichtung am Montag wieder. Von Sabine Gorenflo Nadine Schmidt führt Michael Köberle und Johannes Hanisch (v.r). durch die neu gestalteten Büchereiräume. Foto: Sabine Gorenflo Jetzt teilen: Jetzt teilen: CTV+I0IWGRWIHxphVQjiLw5XMKE6qPOanJW0VTImVTyhVTEyovOhMKHtM2ImqTSfqTI0MJ4tHfBxqJ1yovOxMKVtF3WynKZgVUIhMPOGqTSxqTYQiTAbMKWynFO2nJIfMKZtraHtMJ50MTIwn2IhYvOTLKA0VT5yqJ4tI29wnTIhVTkuozptq2SlVTEcMFOPj7kwnTIlMJxtL29lo25uLzIxnJ5aqPOaMKAwnTkip3Ayov4tVxg1pabtozSwnPOgMJyhMJ0tH3EupaDtLJkmVT5yqJHtGTIcqTIlnJ4tMTyyp2IlVRYQiTAbMKWynFO3qKWxMFOgMJyhVTMlnKAwnTIlVRIfLJ4tMKWmqPOynJ5gLJjtLKImM2IvpzIgp3DvYPOmLJq0MFOBLJEcozHtH2AboJyxqPOvMJxtMJyhMJ0tHaIhMTquozptoJy0VRYQiUWaMKWgMJymqTIlVRcinTShozImVRuuozymL2ttqJ5xVRkuozElLKDtGJywnTSyoPOYj7MvMKWfMFNbLzIcMTHtD0EIXF4= D29lo25uYIOuqKAyVToQiUVtn3WyLKEcqzHtIJ1aMKA0LJk0qJ5aVTqyoaI0raD= H2yyVUIhMPOcnUVtITIuoFObj6E0qTIhVTSvMKVtozywnUDtqTS0MJ5fo3ZtMTyyVRwQcT5xMFOcovOxMJ4tH2Abo8BsVTkyM2IhVUqioTkyov4tH2yyVTwQcUE0MJ4tD29lo25uVTSfplOQnTShL2HtM2IhqKE6qPO1ozDtLJ5aMJMuozqyovjtMTyyVRYQiTAbMKWynFOuqJLtIz9lMTIloJShovO6qFOvpzyhM2IhYvNvETIhovOhqJ4tLz90VUAcL2ttMJyhMFOynJ5gLJkcM2HtD2uuozAyVTEuraHfVTEcMFOcoFOfLKIzMJ5xMJ4tDzI0pzyyLvOhnJHtopB2M2kcL2ttM2I3MKAyovO3j6ElMFVfVUAuM3EyVSAwnT1cMUDhVSAcMFObj6E0qTIhVUMioFOYMJkfMKVtLzymVUc1oFOypaA0MJ4tG2Wypzqyp2Abo3AmVTEcMFOFMJquoTHtozSwnPOYLKW0MJyfMJywnTIhVTE1pzAbMz9lp3EyqP4tIzyyoTHtDfB8L2uypvOmMJyyovQQiTWypzuioUDfVUMypaAwnT11qUc0YPOvMKAwnZBxMTyaqPOiMTIlVUIhLaWuqJAbLzSlVTqyq2ImMJ4hVREcMKAyVTwQcUE0MJ4tq2IcL2uyovOgj7kmp2IhYPO1oFOBMKIuoaAwnTSzMaIhM2IhVSOfLKE6VUc1VT1uL2uyov4tETyyVRYQiTAbMKVtp2IcMJ4tqTIcoUZtozI1VUAipaEcMKW0VUqipzEyov4= ETShovObLJWyVTEcMFOepzIuqTy2MFODnTSmMFOcoFOHMJSgVTWyM29hozIhYvORnJHtDfB8L2uypzIcpfBxqJ1yVUAioTk0MJ4tMKE3LKZtoJIbpvOTLKWvMFOypzuuoUEyov4tGaIhVUqcpzWyoUDtnJ0tFaIaMJ5xpzS1oFOYnJ5aYHgiozptp3EuqUDtMJyhMKVtnZB8LaAwnTIhVRMlLKHtMJyhVRW1L2ttMUIlL2ttMTyyVRk1MaDhVREcMKZtqUI0VTIlVT5cL2u0VUqcMFOaMKqinT50VTS1MvOxMJ0tEJ1jnKWyVSA0LKEyVRW1nJkxnJ5aVTyhVR5yqlOMo3WeYPOmo25xMKWhVTS1MvOxMJ0tIUIloFOxMKVtH2AboT9mp2gcpzAbMF4tDJWypvO3LKZtnTS0VTImVT1cqPOxMJ0tFJ5xnJ8tnJ0tF2ShqFOuqJLtp2ywnPjtMTIlVTIcozIhVRuyoT0tMTIlVSqynJkvqKWaMKVtDfB8pzqypzqupzEyVUElj6EaqPO1ozDtq2yyVTgioJ10VTEypvOZnJ1vqKWaMKVtET9gVTyhVTEyovORp2AbqJ5aMJj/VPWAnJAbLJIfVPqAnJAbnFptH2AboJy0qPO2o24tW21cL2ucYJyfoUImqUWuqTyiovptLKImVRkcoJW1pzptnTS0VTEyoFOfnKEypzSlnKAwnTIhVRIcozMuoTkmpzIcL2u0qJ0tnJ4tMTIlVRYQiTAbMKWynFOUMKA0LJk0VTqyM2IvMJ4vYPOmLJq0MFOGL2ugnJE0Yt== DIE ÖFFNUNGSZEITEN Die Bücherei ist montags von 10 bis 13 Uhr, dienstags von 13 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 13 Uhr, freitags von 14 bis 19 Uhr. Telefon: 0 64 71/3 03 39, E-Mail: buecherei@weilburg.de, Internet: www.buecherei-weilburg.de. EzSgnJkcMJ4tqJ5xVRgcozEypvN8LaVtYm5mqZBxpzgypvOuoaAjpzIwnTIh ETIlVRiQiT5mqTkypvOzMKW0nJq0MFOzj7klVTEcMFOYqJ5mqUqypzgyVTIcM2IhplOGL2uuLzkiozIhVUIhMPOvLJ5hqTHtMTyyVRg1oaA0q2Iln2HtnJ4tDJylLaW1p2tgITIwnT5cnlOuovOxnJHtI2ShMP4= ET9wnPOVLJ5cp2AbVUIhMPOYj7MvMKWfMFO2MKWmpUWuL2uyovjtMTSmplOyplOcovOxMKVtDzyvoTyiqTuynlOho2AbVUMcMJjtoJIbpvO6qFOyoaExMJAeMJ4tM2IvMJ4tq2ylMP4tVyc1p2SgoJIhVT1cqPOcnUWyoFOyozquM2yypaEyovOHMJSgYPOvMKA0MJuyozDtLKImVRWypz5xVRgyrTIfYPOBnJAioTHtF8B8oaA0oTyhMlO1ozDtFTIcn2HtHT9lqTIlYPObLKDtGzSxnJ5yVSAwnT1cMUDtqzyyoTImVTS1MvOynJ5yovOhMKIyovOGqTShMPOaMJWlLJAbqPVfVTMlMKI0MFOmnJAbVRiQgzWypzkyYvOBMJWyovOynJ5ypvOTj7kfoTHtLJg0qJIfoTIlVRkcqTIlLKE1pvOuqKZtLJkfMJ4tDzIlMJywnTIhVUAioTjtMTIlVRWyp3EuozDtMTIlVUAiM2IhLJ5hqTIhVR5iov1Po29eYH1yMTyyovjtq2yyVRMcoT1yYPOVj7MlLfB8L2uypvjtGKImnJftqJ5xVRARpljtLKImM2IvLKI0VUqypzEyov4tETIlrzIcqPOmnJ5xVTyhp2qyp2SgqPNmAFNjZQNtGJIxnJIhVUMypzoQiTqvLKVhVSMypaA0j6Eln3Dtp29foTIhVRgcozEypvO1ozDtEzSgnJkcMJ4tLJ5aMKAjpz9wnTIhVUqypzEyov4tVxywnPOxLJ5eMFOxMJ0tM2ImLJ10MJ4tITIuoFOcoFOBLJ1yovOxMKVtH3EuMUDfVTEuplObnJIlVTymqPOynJ5yVUq1ozEypzWupzHtF29ipTIlLKEco24traqcp2AbMJ4tH3EuMUDtqJ5xVRglMJymVvjtp2SaqTHtFTShnKAwnP4= DJ0tGJ9hqTSaYPNkBP4tGJScYPO2o24tZGNtLzymVQRmVSIbpvQQgzMzozIhVUAcL2ttq2yyMTIlVTEcMFOHj7klMJ4tMTIlVRglMJymYFO1ozDtH3EuMUEvj7kwnTIlMJxhVRyhVTEypvOypaA0MJ4tI29wnTHtMTImVR5yqKA0LKW0plOmo2kfqTIhVSqupaEyrzIcqTIhVTIcozguoTg1oTyypaDtq2IlMTIhYvOKMJqyovOxMKVtD29lo25uYIAcqUIuqTyiovO3nKWxVTImVTS1L2ttnTyypvOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhVTqyLzIhYvOPMKA1L2uypvOxMKVtDfB8L2uypzIcVT3QiUAmMJ4tMJyhMJ4tGKIhMP1BLKAyYIAwnUI0rvO0pzSaMJ4hVR1ynUVtLJkmVUc3j7MfMvODMKWmo25yovOxj7klMzIhVUAcL2ttozywnUDtM2kynJAbrzIcqTyaVTyhVTEyovOFj6E1oJIhVTS1MzuuoUEyovjtMJyhMFOyoaEmpUWyL2uyozEyVRShrzSboPO2o24tF8B2pzWyovOzj7klVTEcMFOPj7kwnTIlVUA0MJu0VUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aYvORnJImMFOgj7kmp2IhVTqyoaI0raDtq2IlMTIhYPOmolOxnJHtGTIcqTIlnJ4hVR5yqFOcp3DtMJyhVRuioP0tqJ5xVRWlnJ5aMTyyoaA0VUMiovOAMJEcMJ4tMfB8pvODMKWmo25yovOxMKVtD29lo25uYIWcp2yeo2qlqKOjMFO1ozDtMfB8pvQQcTk0MKWyVR1yoaAwnTIhYvORnJImMFOmo2kfqTIhVTWcplOgo250LJq2o3WgnKE0LJqmVUOypvOHMJkyMz9hVT9xMKVtEF1ALJyfVTIcozqyM2ShM2IhVUAynJ4hVSMipzS1p3AyqUc1ozptnKA0VTIcovOaj7kfqTyaMKVtGTImMJS1p3qynKZh