Lokales

Weilburg

mehr aus Weilburg
plus
Montag, 15.06.2020 - 10:08
3 min

Mehr Schutz vor Hochwasser

Mehr Schutz vor Hochwasser soll das Einlaufbauwerk am Ortseingang von Waldhausen garantieren. Jetzt ist das Bauwerk fertig. Die Kosten betragen insgesamt rund 300 000 Euro.

Von Sabine Gorenflo
Bürgermeister Johannes Hanisch (vorne) begutachtet das Einlaufbauwerk. Auch Diethelm Heider vom Tiefbauamt, Magistratsmitglied Heinz Schweitzer und Ortsvorsteher Reiner Schäfer (v.l.) waren vor Ort.. Foto: Sabine Gorenflo

Bürgermeister Johannes Hanisch (vorne) begutachtet das Einlaufbauwerk. Auch Diethelm Heider vom Tiefbauamt, Magistratsmitglied Heinz Schweitzer und Ortsvorsteher Reiner Schäfer (v.l.) waren vor Ort.. Foto: Sabine Gorenflo

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I0IWGRWIHxpgI0SZERuOIIASGv4tCP9vCxygVR9eqT9vMKVtZwNkBFO3LKVtoJy0VTEypvOSpz5yqJIlqJ5aVTEyplOSnJ5fLKIzLzS1q2Iln3ZtnJ4tMTIlVSqcMKAyoaA0pzUQa2HtnJ4tI2SfMTuuqKAyovOvMJqioz5yovO3o3WxMJ4hVRcyqUc0VTymqPOxnJHtDJ5fLJqyVTMypaEcMlO1ozDtMTIlVZBJMzMyoaEfnJAbn2IcqPO2o3WaMKA0MJkfqPO3o3WxMJ4hVPWSplOcp3DtnJ1gMKVtp2Abj7MhYPO3MJ5hVTIcozHtDzS1oJUQa25unT1yVTIlMz9fM3WynJAbVUc1VRIhMTHtM2IbqPVfVUAuM3EyVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVRcinTShozImVRuuozymL2ttXRARIFxh
FJ0tJaIaMFOxMKZtFT9wnUqup3AypaAwnUI0rzImVUq1pzEyVTEuplOSnJ5fLKIzLzS1q2IlnlOiLzIlnTSfLvOxMKVtDaIhMTImp3ElLpBsMFN0BFOgnKDtMJyhMJ0tEJyhoTS1MzqcqUEypvO2MKWmMJuyov4tETyyplOxnJIhMFOuoUZtE2ImL2ucMJWyp2AbqKE6YvORMKZtI2IcqTIlMJ4tq3IlMTHtMTIlVRE1pzAboTSmplO1oaEypzuuoTVtMTIlVRV0BFOypz5yqJIlqPOmo3qcMFOynJ4tEUIlL2ufLKAmVTygVSqyMl4tJaIxMJ0tq3IlMTIhVUc3MJxtE2ImL2ucMJWyMzSfoTIhVTygVRqlLJWyozWypzIcL2ttraqcp2AbMJ4tMTIlVRV0BFO1ozDtMTIgVRqlnJkfpTkuqUbtMKWmqTIfoUDhVRybpzHtDKIzM2SvMGbtH2yyVUAioTkyovQQuUA0MFO1ozDtE2Ilj7MfoPO6qKYQiTAenTSfqTIhYt==
ETyyVTqyp2SgqTIhVRgip3EyovOcozgfqKAcqzHtHTkuoaIhMlOvMJkuqJMyovOmnJAbVTS1MvOlqJ5xVQZjZPNjZQNtEKIlol4tETyyVSOfLJ51ozptqJ5xVRWuqJkynKE1ozptj7kvMKWhLJugVTEuplOWozqyozyyqKWvj7klolOCnTkmMJ4fVRqlj7khLzIlMljtqJ5xVToQiUVtMTyyVRWuqJE1pzAbMfB8nUW1ozptq2SlVTEcMFOTnKWgLFOGL2wQiUE6YPOULKIxMKWhLzSwnPjtraImqZBxozEcMl4=
VxuiL2u3LKAmMKWmL2u1qUbtLzkynJW0VTyhVSqynJkvqKWaVTIcovOHnTIgLFO1ozDtMKZtq2SlVTS1L2ttnJ4tI2SfMTuuqKAyovOcoJ1ypvOHnTIgLFVfVUAuM3EyVRuuozymL2thVREypvOPj7klM2IloJIcp3EypvOxLJ5eqTHtMTIhVRShoTyyM2IlovjtMTSmplOxnJHtEzyloJRtLKIzVTEyovOKMJqyovOupzWynKEyovOeo25hqTHhVPVlZQRmVTuuLzIhVUqcpvObnJIlVTShM2IzLJ5aMJ4tqJ5xVTEuplO2o3WbLJ5xMJ5yVSA5p3EyoFOipUEcoJyypaDvYPOmLJq0MFOCqTMlnJIxVRuynJ5yL2ftqz9gVRyhM2IhnJI1pzYQiUWiVR9boUAyov4=
Iz9lVTEyovOPLKIupzWynKEyovObj6E0qTIhVUAcL2ttMTyyVSWyL2uyovOiMaDtraIaMKAyqUc0YvORnJHtEz9fM2Htq2SlMJ4tI2Smp2Ilp3EuqKIhM2IhYvNvETyyVRMcpz1uVSAwnZB8qUbtnTS0VUEioTkyVRSlLzIcqPOaMJkynKA0MKDtqJ5xVTImVTuuqPOuoTkyplOaqKDtM2IeoTSjpUDvYPOfo2W0MFOVMJyhMJAeYvOSplOmMJxtLJkfMKWxnJ5aplOhnJAbqPOhqKVtoJy0VTEyoFOPLKI3MKWeVTSfoTIcovOaMKEuovjtp29hMTIlovOxLKZtLJkfMKZtopB8p3AyVTS1L2ttnJ4tDzI0pzyyLvOaMJuuoUEyovO1ozDtM2IjMzkyM3Dtq2IlMTIhYvODMKWmo25uoPOzj7klVTEyovOIoaEypzuuoUDtopB8p3AyVTWypzIcqTqyp3EyoTk0VUqypzEyov4tGJy0VTEyoFOPLKI3MKWeVUAynFOynJ4tGJIbpvOuovOGnJAbMKWbMJy0VTqyp2AbLJMzMJ4tq29lMTIhVUIhMPOxnJImMFOGnJAbMKWbMJy0VUAynFO6qJg1ozM0p2oQcTucMl4tG3W0p3MipaA0MJuypvOFMJyhMKVtH2Abj6EzMKVtLzIxLJ5eqTHtp2ywnPOzj7klVTEcMFOOqKAzj7kbpaIhMljtHTkuoaIhMlO1ozDtEzIlqTyap3EyoTk1ozptMTImVRIcozkuqJMvLKI3MKWepl4tFJ4tMTIlVSMypzquozqyozuynKDtp2IcMJ4tMUIlL2ttMTSmVZB8LzIlqUWyqTIhMTHtI2Smp2IlVSAwnZBxMTIhVTShVUMypaAwnTyyMTIhMJ4tI29bozwQcUImMKWhVTIhqUA0LJ5xMJ4tqJ5xVTygoJIlVUqcMJEypvOfnJIzMJ4tF2IfoTIlVUMioTjhVREypvOPLJAboTS1MvOzj7kbpaDtMKE3LFN2ZQNtGJI0MKVtMUIlL2ttMTIhVR9lqPNgVUMiovOxMKVtI2yyp2Ihp3ElLpBsMFOvnKZtraIlVTIbMJ1uoTyaMJ4tE2SmqUA0j6E0qTHtnJ4tMTIlVR1ypzIhLzIlM2IlVSA0pzUQa2HhVRImVTuuLzHtnJ1gMKVtq2yyMTIlVSAcqUIuqTyiozIhVTqyM2IvMJ4fVTyhVTEyozIhVTWynFOGqTSln3WyM2IhVTEypvOPLJAbVTE1pzAbVTEuplORo3WzVUA0pfB2oKEyYvOOovOxnJImMKVtozI1pzSfM2ymL2uyovOGqTIfoTHtLJ0tG3W0p2Icozquozptqz9hVSquoTEbLKImMJ4tM2IvMFOyplOhqJ4tozSwnPOPMJIhMTyaqJ5aVTEypvOPLKIupzWynKEyovOynJ5yVTEyqKEfnJAbMFOJMKWvMKAmMKW1ozptLzIcoFOVo2Abq2Smp2Ilp2AbqKE6YPOvMKAiozEypaZtnJ0tFTyhLzkcL2ftLKIzVTygoJIlVTwQcUIznJqypvO3MKWxMJ5xMFOGqTSln3WyM2IhMKWynJqhnKAmMFjtoJy0VTEyozIhVT1uovOlMJAbozIhVT3QiUAmMFjtMKWeoZBxpaEyVRuuozymL2th
ETSmVRIcozkuqJMvLKI3MKWeVTuuqPOynJ5yVUc3MJy0MFOYLJ1gMKVtMKWbLJk0MJ4fVTEcMKAyVTuuLzHtMTyyVRM1ozg0nJ9hVTIcozImVR5iqUIgoTS1MaZhVPWRMKVtGz90qJ1fLKIzVUqcpzDtLJg0nKMcMKW0YPO3MJ5hVUAcL2ttH2Abq2IgoJq1qPOuoFOSnJ5fLKIzpzIwnTIhVTShM2ImLJ1gMJk0VTuuqPO1ozDtMTIhVRSvMzk1p3AkqJIlp2Abozy0qPO2MKWfMJq0VvjtMKWfj6E1qTIlqTHtFTIcozIwnl4tETShovOmqTS1MFOmnJAbVTEuplOKLKAmMKVtqz9lVTEyoFOHpzIcLzq1qPOuqJLhVRWynFOynJ5yoFOOqJMmqTS1VUqypzEyVTEuplOVo2Abq2Smp2IlVZB8LzIlVTEyovOBo3GQiTWypzkuqJLtnJ4tMTyyVUOupzSfoTIfMFO6q2IcqTHtF2SgoJIlVUIgM2IfMJy0MKDh
EJyhVSWyL2uyovOuqJLtMTIlVSAwnUqyoTkyVUMypzucozEypzHtMTSmVRIcoaElLJqyovO2o24tH2Abq2IgoJq1qPOcovOxnJHtraqynKEyVRguoJ1ypv4=
FJ4tLzIcMTIhVRguoJ1ypz4tp2yhMPOuqpBsMKWxMJ0tHzIwnTIhVTShM2IvpzSwnUDfVTEuoJy0VTS1L2ttqz9hVT9vMJ4tMJyhMzSfoTIhMTImVSAwnUqyoJ1aqKDtozywnUDtnJ4tMTyyVSMypaWinUW1ozptMTImVSquoTEypzWuL2uyplOynJ5aMKAwnUqyoJ10VUqypzEyovOeLJ5hYvORnJHtHzIwnTIhVUAcozDtLJWhMJugLzSlVTgioaA0paIcMKW0YPOxLJ1cqPOynJ5yVSWynJ5cM3IhMlOxMKZtDzS1q2Iln2WiMTIhplOypzMioTqyovOeLJ5hYvORLKZtEJyhoTS1MzWuqKqypzftnKA0VT1cqPOynJ5yoFOUMJmQcT5xMKVtM2ImnJAbMKW0Yt==
Weilburg Ort Hessen Limburg-weilburg Weilburg,-stadt Weilburg Waldhausen Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben