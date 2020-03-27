Freitag, 27.03.2020 - 16:00
3 min
Mehr Stratfaten in Limburg-Weilburg
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POLIZEILICHE KRIMINALSTATISTIK
Die polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) enthält alle im Landkreis Limburg-Weilburg bekannt gewordenen Straftaten, einschließlich der strafbaren Versuche. Nicht erfasst werden Strafverfahren, die von anderen Behörden mit Strafverfolgungsauftrag (zum Beispiel Staatsanwaltschaft oder Steuerfahndung) ohne Beteiligung der Polizei bearbeitet wurden. Von den Verkehrsdelikten sind nur gefährliche Eingriffe in den Straßen-, Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr sowie die Nötigungen im Straßenverkehr enthalten. Die PKS enthält nur die Straftaten, die bei der Polizei bekannt geworden sind. Deshalb ist, je nach Deliktart, von einem mehr oder weniger großen Dunkelfeld an Straftaten auszugehen.
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