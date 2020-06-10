Mehr Unfälle auf den Straßen in Limburg-Weilburg

Die Verkehrsunfall-Statistik gibt einen Aufschluss über die Sicherheit auf den Straßen im Landkreis Limburg-Weilburg. 2019 - so eine der Kernaussagen der Statistik - hat es zwar öfter gekracht, allerdings gab es weniger Verletzte als im Jahr davor. Unser Archivfoto zeigt einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 456 bei Weilmünster Anfang dieses Jahres. Archivfoto: Feuerwehr Weilmünster
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SIND SENIOREN HÄUFIGER AN UNFÄLLEN BETEILIGT?
Kinder (bis 13 Jahre) sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Sie sind an 33 Unfällen beteiligt gewesen, 34 Kinder wurden dabei verletzt, fünf von ihnen schwer.
Jugendliche (14 bis 17) sind an 66 Unfällen beteiligt gewesen; 56 Jugendliche sind dabei verletzt worden. Die meisten leicht, 15 erlitten schwere Verletzungen.
Begleitetes Fahren: Mit 17 dürfen Jugendliche am Programm "Begleitetes Fahren" teilnehmen. Drei junge Fahrer waren im Jahr 2019 an einem Verkehrsunfall beteiligt.
Junge Fahrer: In der Altersgruppe 18 bis 24 sind 784 Unfälle registriert worden; zwei Menschen kamen zu Tode, 137 wurden leicht, 33 schwer verletzt.
Altersgruppe 65 bis 74: In dieser Altersgruppe gab es 333 Unfälle, die gezählt wurden, eine leicht rückläufige Zahl. Zehn Menschen wurden schwer, 30 leicht verletzt.
Senioren (ab 75 Jahren) bleiben mit 276 Unfallbeteiligungen auf dem Vorjahresniveau, meldet die Polizei im Landkreis Limburg-Weilburg. In der Altersgruppe kamen zwei Menschen zu Tode, zehn wurden schwer, 30 leicht verletzt.
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