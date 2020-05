Messdiener müssen sich anmelden

In "Heilig Kreuz" in Weilburg findet am kommenden Sonntag, 24. Mai, ein öffentlicher Gottesdienst statt. Archivfoto: Stephan Rivera

Weilburg (red). Auch in der katholischen Pfarrei "Heilig Kreuz" Oberlahn beginnen unter Beachtung des Hygiene- und Abstandskonzepts am Sonntag, 24. Mai, wieder die öffentlichen Gottesdienste.

Sie finden ab 10 Uhr in "St. Maria Magdalena" in Mengerskirchen und ab 10.30 Uhr in "Heilig Kreuz" in Weilburg statt. Da die Sitzplätze begrenzt sind, ist es erforderlich, dass sich die Gläubigen am Mittwoch, 20. Mai, von 14 und 16 Uhr oder am Freitag, 22. Mai, von 9 bis 11 Uhr im Pfarrbüro in Weilburg unter Telefon 0 64 71-4 92 30 für eine der beiden Messen anmelden.

Kein Anspruch auf

einen bestimmten Platz

Ebenso müssen sich die Messdiener anmelden, da pro Gottesdienst maximal zwei Kinder oder Jugendliche ministrieren dürfen. Wie die Pfarrei bereits informierte, ist die Rückmeldung auf den persönlichen Brief noch keine Anmeldung für eine konkrete heilige Messe. Anmeldungen per E-Mail oder Fax sind nicht möglich.

Es besteht auch kein Anspruch auf einen bestimmten Platz in der Kirche. Nach diesen ersten Gottesdiensten entscheiden der Vorstand des Pfarrgemeinderats sowie das Pastoral- und Verwaltungsteam, ob weitere Kirchorte oder Gottesdienstzeiten ermöglicht werden. Auch dann ist ein Gottesdienstbesuch nur nach vorheriger Anmeldung im Pfarrbüro möglich. Die Anmeldezeiten werden beibehalten.

Fest steht bisher nur, dass sonntags in Mengerskirchen und Weilburg eine heilige Messe stattfindet. Bischof Georg Bätzing hat für die Zeit, in der kein Gottesdienstbesuch möglich ist, die Gläubigen von der Sonntagspflicht befreit. Dies gilt auch weiterhin, wenn sie aufgrund von Alter, Krankheit oder persönlichen Gründen nicht die Messe besuchen können oder wollen.

Online- oder Fernsehgottesdienst

In diesem Fall empfiehlt das Bistum, an einem Online- oder Fernsehgottesdienst wie dem Livestream aus der Bischofskapelle sonntags ab 10 Uhr im Internet unter www.bistumlimburg.de teilzunehmen. Die Pfarrei veröffentlicht zudem auf der Homepage www.heiligkreuz-oberlahn.de einen Sonntagsimpuls in Videoform von Pfarrer Henkes sowie tägliche schriftliche Impulse von Pfarrer Mayer.

Derzeit prüft das Verwaltungsteam, welche baulichen Veränderungen im Pfarrbüro und an den Kontaktstellen umgesetzt werden müssen, um diese für den Publikumsverkehr wieder öffnen zu können. Sie hoffen, dies bis Anfang Juni klären zu können. Bis dahin steht den Gemeindemitgliedern das Pastoral- und Verwaltungsteam telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.