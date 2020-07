Messen in Hasselbach

Jetzt teilen:

HASSELBACH - (red). Aufgrund der Hygienemaßnahmen ist die Teilnehmerzahl an den Gottesdiensten begrenzt. Daher ist eine Anmeldung ausschließlich über die unten genannte Telefonnummer und immer nur eine Woche im voraus erforderlich. Es werden keine Anmeldungen über den Anrufbeantworter oder per Mail entgegengenommen: 06434 / 90884 – 35 (Mo-Fr 8-11 Uhr, Mo+Di 14-16 Uhr und Do 16-18 Uhr ). Die Adressen der Anmeldenden werden zunächst gespeichert, um eventuelle Infek-tionsketten nachvollziehen zu können. Die Daten werden nach 1 Monat vernichtet. Weitere und aktuelle Informationen auf der Homepage: www.bad-camberg.bistumlimburg.de, sowie bei Facebook und Instagram. Die Termine: Samstag, 1. August, Hl. Alfons Maria von Liguori, Ordensgründer, Bischof, Kirchenlehrer, 17 Uhr Hasselbach Vorabendmesse. Mittwoch, 5. August, Weihe der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom, 19 Uhr Hasselbach, Rosenkranzgebet.