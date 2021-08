Jetzt teilen:

WEILBURG - Tatort Weilburg, Johann-Ernst-Straße: Zwei Männer übersteigen dort am Sonntag, kurz vor 4 Uhr, den Zaun eines Firmengeländes und entwenden mehrere Eimer mit Metallspänen. Nach der Tat verstauten die beiden Täter das Diebesgut in einem Auto, das offenbar mit HG (Bad Homburg) begann, und flüchteten damit. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 0 64 31-9 14 00 in Verbindung zu setzen.