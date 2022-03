Micha Marx startet im Lindencult den "Lauchangriff"

Micha Marx tritt am Samstag, 2. April ab 20 Uhr auf dem "Lindencult"-Kornspeicher in Hasselbach auf. Foto: Lindencult

WEILBURG-HASSELBACH - Micha Marx kehrt zurück mit seinem neuen Bühnenprogramm: "Lauchangriff". Er gastiert damit am Samstag, 2. April, im "Lindencult"-Kornspeicher in Hasselbach.

Sein erstes Soloprogramm "Vom Leben gezeichnet" wurde mit mehreren Kleinkunstpreisen ausgezeichnet. Das zweite Bühnenprogramm "Lauchangriff - Kritzeleien von der Ökofront" enthält hundertprozentig ökologische Comiczeichnungen, die in gewohnter Micha-Marx-Manier seine Wort- Pointen untermalen.

"Die Kritzeleien sollen dabei helfen, noch weniger Orientierung im Öko- Dschungel zu erlangen: Gibt es Autoreifen aus Naturkautschuk für meinen SUV? Kann ich ohne schlechtes Gewissen in die Karibik fliegen, wenn ich mich dort zwei Wochen lang ausschließlich von Bananenpflanzen-Sprossen und selbst gepresstem Zuckerrohr-Saft ernähre? Machen grüne Smoothies high, wenn man heimlich eine Überdosis Globuli rein mixt? Gibt es Kondome aus Naturfasern und wenn sie nicht funktionieren, wird mein Kind dann wenigstens Veganer:in? Darf ich beim naturnahen Wandern im Karwendel in meinem ökologischen Rucksack Mettbrötchen transportieren?", heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.

Dem Talent und Innovationsgeist von Marx entziehe man sich schwer. Das Publikum werde einen Live-Comic aus herrlichen Anekdoten erleben, erzählt durch detaillierte Kritzeleien und viel Wortwitz.

Autobiografische Ausflüge

in die Kindheit auf dem Dorf

Und es gehe um autobiografische Ausflüge in seine Kindheit auf dem Dorf, die geprägt gewesen sei von Waldorfpädagogik und folgenschweren mütterlichen Rohkostexperimenten.

"Doch wehe dem, der sich im Publikum zu sehr zurücklehnt und zum ,Ents-panda' wird. Der Künstler identifiziert treffsicher den Gast mit der höchsten CO 2 -Bilanz und stellt ihn dem restlichen Publikum per Live-Zeichnung vor", schreiben die Veranstalter.

Micha Marx tritt am Samstag, 2. April, ab 20 Uhr auf dem "Lindencult"-Kornspeicher in Hasselbach auf. Einlass ist ab 19.30. Der Eintritt kostet 15 Euro. Reservierungen und weitere Infos auf www.lindencult.de