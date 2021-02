Millionen fürs schnelle Web im Landkreis Limburg-Weilburg

Die hessische Digitalministerin Kristina Sinemus. Foto: Staatskanzlei/Salome Roessler

LIMBURG-WEILBURG - 48 Gewerbegebiete mit mehr als 1600 Adressen und rund 250 Privathaushalte im Landkreis Limburg-Weilburg sollen mit mindestens einem Gigabit pro Sekunde bis in die Gebäude hinein versorgt werden. So will der Landkreis Limburg-Weilburg weiter in den Gigabitausbau investieren.

Eine Förderung gibt es vom Land Hessen. Digitalministerin Kristina Sinemus (parteilos) hat in einer Online-Sitzung virtuell Landrat Michael Köberle (CDU) einen Zuwendungsbescheid über 7 836 118 Euro zur Kofinanzierung der Bundesförderung überreicht. Der dritte Bauabschnitt soll bis Ende 2024 realisiert sein. Die Gesamtkosten dieses dritten Ausbauabschnitts von 19,59 Millionen Euro teilen sich Bund (9,795 Millionen Euro), Land (7,836 Millionen Euro) sowie Landkreis (1,959 Millionen Euro).

Die hessische Landesregierung hatte bereits den Glasfaserausbau für unter anderem 75 Schulen und Bildungseinrichtungen mit knapp 975 000 Euro kofinanziert. Der Kreis Limburg-Weilburg gehört bundesweit mit zu den ersten Landkreisen, die flächendeckend alle Schulen und Bildungseinrichtungen mit Glasfaseranschlüssen versorgt haben.