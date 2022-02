Mit dem "Stadtpfeifer" Weilburg erkunden

Die Stadtpfeifer gehörten früher ins Weilburger Stadtbild. Bei der Kostümführung erweckt eine Stadtführerin die historische Figur zum Leben. Foto: Kur- und Verkehrsverein Weilburg

WEILBURG - Am Sonntag, 20. Februar, bietet der Kur- und Verkehrsverein Weilburg die Kostümstadtführung mit dem Weilburger "Stadtpfeifer" an. Sie startet um 15 Uhr auf dem Marktplatz.

Die Weilburger Stadtpfeifer waren Schlosstürmer, die vom höchsten Weilburger Turm aus über die Sicherheit der Stadt wachten und vor Gefahren warnten, und auch die Stadtmusikanten. Aufgaben und Tätigkeiten waren genau geregelt. Dies und vieles mehr erzählt "Stadtpfeifer" Alexandra Neuhoff im historischen Kostüm während des einstündigen Rundgangs durch die Weilburger Altstadt.

Die Teilnehmergebühr beträgt 5 Euro, für die Teilnahme gilt die 2G-Regel. Eine Voranmeldung in der Geschäftsstelle des Kur- und Verkehrsvereins Weilburg ist bis Freitag, 18. Februar, 11 Uhr möglich - alternativ per E-Mail an info@kvv-weilburg.de oder Telefon unter 0 64 71-927 48 75.