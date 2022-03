Mit der Prinzessin durch Weilburg

Bei einer Schauspielführung erfahren die Teilnehmer auch Geschichten, die sich rund ums Schloss zugetragen haben könnten. Archivfoto: Henry Nousch

WEILBURG - Der Kur- und Verkehrsverein Weilburg veranstaltet am Sonntag, 27. März, ab 15 Uhr eine Schauspielführung. Los geht es auf dem Marktplatz Weilburg.

Prinzessin Henriette von Nassau-Weilburg, gespielt von Kim Overbeck, verabschiedet sich am Vorabend ihrer Abreise nach Wien im Jahr 1815 mit ihrer Kinderfrau "Reuschin", gespielt von Claudia Seibold, von ihren Lieblingsorten in Weilburg. Dabei erzählt Henriette aus ihrem Leben und von der bevorstehenden Heirat mit Erzherzog Karl von Österreich.

Die Teilnahme an der Führung, die rund eine Stunde dauert, kostet zehn Euro. Um Anmeldungen bis 12 Uhr am Freitag, 25. März, unter Telefon 0 64 71-9 27 48 75 oder per E-Mail an die Adresse info@kvv-weilburg.de wird gebeten.