Mit einem guten Buch der Corona-Krise kurz entfliehen

Maske tragen, Hände desinfizieren und Abstand halten, das ist auch die Devise in der Kreis- und Stadtbücherei in Weilburg. Nadine Schmidt und ihr Team sind montags von 10 bis 13 Uhr, dienstags von 13 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 13 Uhr sowie freitags von 14 bis 19 Uhr für die Kunden da.

Für die Buch-Freunde, die zur Risikogruppe gehören, oder für ältere Menschen, die nicht in die Bücherei kommen können, bietet das Team einen kostenlosen Lieferservice an - und das im gesamten Kreis. Wie Schmidt erklärt, ist die einzige Voraussetzung, dass die Nutzer bei der Bücherei registriert sind und einen Leseausweis besitzen. Dann können die Buch-Bestellungen telefonisch oder per E-Mail bis montags aufgegeben werden. Im Laufe des Dienstags werden sie laut Schmidt dann zu den Kunden nach Hause gebracht. Nach Ablauf der Ausleihfrist nach sechs Wochen werden sie wieder abgeholt. Wer schon früher fertig ist, kann sie auch schon vorher abholen lassen.

Kontakt: Telefon 0 64 71-3 03 39 und per E-Mail an: buecherei@weilburg.de. Internet: www.buecherei-weilburg.de