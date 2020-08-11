Lokales

Weilburg

plus
Dienstag, 11.08.2020 - 09:30
3 min

Mit einem guten Buch der Corona-Krise kurz entfliehen

Ob Märchen, Urlaubslektüre oder ein spannender Krimi - das Team der Kreis- und Stadtbücherei in Weilburg hat Lektüre-Tipps für Klein und Groß parat.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Ob Roman, Krimi, Kinder- oder Sachbuch: Nadine Schmidt (l.) und Heike Porter von der Kreis- und Stadtbücherei in Weilburg geben Lesern gerne Tipps, welche Werke sich lohnen. Foto: Olivia Heß

Ob Roman, Krimi, Kinder- oder Sachbuch: Nadine Schmidt (l.) und Heike Porter von der Kreis- und Stadtbücherei in Weilburg geben Lesern gerne Tipps, welche Werke sich lohnen. Foto: Olivia Heß

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

I0IWGRWIHxptYFOKMJ5hVSMypzShp3EuoUE1ozqyovOuqKAzLJkfMJ4tqJ5xVTEcMFOIpzkuqJWmqTSaMFOcoFObMJygnKAwnTIhVRqupaEyovO2MKWvpzSwnUDtq2IlMTIhYPOvoTIcLaDtoJIbpvOnMJy0VUc1oFOZMKAyov4tIJ5xVTyhVTEypvOHLKDfVTEuplOHMJSgVTEypvOGqTSxqP0tqJ5xVRglMJymLfB8L2uypzIcVTyhVSqynJkvqKWaVUA0MJkfqPOynJ5yVUA0MJyaMJ5xMFOBLJAbMaWuM2HtnJ4tMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOzMKA0Yt==
H2IcqPOxnJHtDfB8L2uypzIcVR1cqUEyVR1unFjtozSwnPO6MJuhVSqiL2uyovOjLJ5xMJ1cMJWyMTyhM3EypvOGL2ufnJKQa3IhMljtq2yyMTIlVToQiUVtMTyyVR51qUcypvQQgzMzozI0MFjtp2IcVTEypvOnqKAjpaIwnPOapz/Qaljtp2SaqPOBLJEcozHtH2AboJyxqP4tH2IcqPOAj6ElrvOcp3Dtp2yyVTEcMFOhMKIyVRkynKEypzyhVTEypvOYpzIcpl0tqJ5xVSA0LJE0LfB8L2uypzIcYvORLJ5hVTguoFOxnJHtD29lo25uYIOuozEyoJyyVUIhMPOxnJHtEJyhpzywnUE1ozptoKImp3EyVUAwnTkcMpBsMJ4hVSAwnT1cMUDtqJ5xVTybpzHtMUWynFOAnKEupzWynKEypvObLJWyovOxnJHtI29wnTIhVTqyoaI0raDfVUIgVRYQiTAbMKVtLKImraImo3W0nJIlMJ4hVSIhMPOxMKVtF8B8oaA0oTIlVR1cL2uuMJjtH2AboJy0qPObLKDtpTSlLJkfMJjtMTS6qFOxnJHtLzymnTIlVUqynpBsMJ4tI8BxozEyVTWyoJSfqP4=
H2IcqPOxMKVtI2yyMTIlMKYQgzMzoaIhMlOzj7klVTEyovODqJWfnJg1oKA2MKWeMJulVTygVR1unFOmqTIfoUDtDfB8L2uypzIcYHkynKEypzyhVR5uMTyhMFOGL2ugnJE0VTIcozHtMKWbj7MbqTHtGzSwnTMlLJqyVTMyp3DhVQR1ZQNtLJg0nKMyVR51qUcypvOmnJ5xVT1ioJIhqTShVUWyM2ymqUWcMKW0YvOGL2ugnJE0VTWypzywnUEyqPO2o24tMKEfnJAbMJ4tGzI1LJ5gMJkxqJ5aMJ4hVRqypzSxMFOuqJAbVRMuoJyfnJIhVTiQcT1yovOxMKW6MJy0VTwQcUIznJpfVUIgVUAcL2ttDfB8L2uypvjtD0EmVT9xMKVtMTyyVT5yqJIhVSEiozyypl1TnJq1pzIhVTS1p3c1oTIcnTIhYvOPMJxtMTIhVRIlq2SwnUAyozIhVTucozqyM2IhVUA0MJuyovOeoTSlVTEcMFOFo21uozHtnT9wnPOcoFOYqKWmYt==
Fotos
Ob Roman, Krimi, Kinder- oder Sachbuch: Nadine Schmidt (l.) und Heike Porter von der Kreis- und Stadtbücherei in Weilburg geben Lesern gerne Tipps, welche Werke sich lohnen. Foto: Olivia Heß

Ob Roman, Krimi, Kinder- oder Sachbuch: Nadine Schmidt (l.) und Heike Porter von der Kreis- und Stadtbücherei in Weilburg geben Lesern gerne Tipps, welche Werke sich lohnen. Foto: Olivia Heß

Doris LecherWolfi in WolleBaeschlin-Verlag, 32 Seiten

Doris LecherWolfi in WolleBaeschlin-Verlag, 32 Seiten

Chris ColferDie Rückkehr der Zauberin. Land of Stories. Bd. 2Sauerländer, 576 Seiten

Chris ColferDie Rückkehr der Zauberin. Land of Stories. Bd. 2Sauerländer, 576 Seiten

Andreas GötzWir sind die Wahrheit Dressler-Verlag, 288 Seiten

Andreas GötzWir sind die Wahrheit Dressler-Verlag, 288 Seiten

Noah MartinRaffael - das Lächeln der Madonna. Droemer HC Verlag, 640 Seiten

Noah MartinRaffael - das Lächeln der Madonna. Droemer HC Verlag, 640 Seiten

Jean-Luc BannalecBretonische SpezialitätenKiWi Paperback, 352 Seiten

Jean-Luc BannalecBretonische SpezialitätenKiWi Paperback, 352 Seiten

Johanna NellonSommernächte am TegernseeUllstein, 336 Seiten

Johanna NellonSommernächte am TegernseeUllstein, 336 Seiten

8
DKImVTyhp2qyp2SgqPNmAF4jZQNtGJIxnJIhVTiQgz5hMJ4tMTyyVRg1ozEyovOuqKA3j6EboTIhYvORLJ1cqPOxnJHtI2SboPOhnJAbqPO6qKVtHKIuoPO3nKWxYPObLKDtDfB8L2uypzIcYH1cqTSlLzIcqTIlnJ4tFTIcn2HtHT9lqTIlVToQiUVtMTyyVSEuM2IvoTS0qP1ZMKAypvOZMJg0j7klMF1HnKOjplO6qKAuoJ1yozqyp3EyoTk0YvOSnJ4tLaIhqTImVSOiqUOiqKWlnFjtMTSmVToQiUVtLJkfMFOOoUEypaAapaIjpTIhVUIhMPOUMKAwnT1uL2gmpzywnUE1ozqyovOyqUquplO6qFOvnJI0MJ4tnTS0YvORLJWynFObLJ5xMJk0VTImVUAcL2ttLKImp2AboTyyj59fnJAbVUIgVR5yqJIlp2AbMJyhqJ5aMJ4tMTIlVUMypzquozqyozIhVSqiL2uyov4=
CTtlCxoQiUVtF2yhMTIlCP9bZw4=
CTV+VyqioTMcVTyhVSqioTkyVwjiLw4tnKA0VTIcovO3nKE6nJqyplO1ozDtp3Ouoz5yozEyplOPnJkxMKWvqJAbVToQiUVtF2yhMTIlVUIhMPOSpaquL2umMJ5yYvOKo2kznFO3nKWxVUMiovOmMJyhMJ4tj7kvMKW2o3WmnJAbqTyaMJ4tEJk0MKWhVTguqJ0tLKImVTEyovOOqJqyovOaMJkup3Ayov4tFJ4tGTymLFjtMTIgVT11qTyaMJ4tH2AbLJLfVTMcozEyqPOypvOynJ5yVRMlMKIhMTyhYvOOoUZtGTymLFO1ozDtI29fMzxtHTSjLFOKo2kzVUWyqUEyovOej7MhozIhYPOmMJuyovOKo2kznKZtEJk0MKWhVTIhMTkcL2ttMJyhYPOxLKAmVUAcMFOcnT0toJIbpvOTpzIcnTIcqPOaMJWyovOgj7kmp2IhYt==
LIEFERSERVICE

Maske tragen, Hände desinfizieren und Abstand halten, das ist auch die Devise in der Kreis- und Stadtbücherei in Weilburg. Nadine Schmidt und ihr Team sind montags von 10 bis 13 Uhr, dienstags von 13 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 13 Uhr sowie freitags von 14 bis 19 Uhr für die Kunden da.

Für die Buch-Freunde, die zur Risikogruppe gehören, oder für ältere Menschen, die nicht in die Bücherei kommen können, bietet das Team einen kostenlosen Lieferservice an - und das im gesamten Kreis. Wie Schmidt erklärt, ist die einzige Voraussetzung, dass die Nutzer bei der Bücherei registriert sind und einen Leseausweis besitzen. Dann können die Buch-Bestellungen telefonisch oder per E-Mail bis montags aufgegeben werden. Im Laufe des Dienstags werden sie laut Schmidt dann zu den Kunden nach Hause gebracht. Nach Ablauf der Ausleihfrist nach sechs Wochen werden sie wieder abgeholt. Wer schon früher fertig ist, kann sie auch schon vorher abholen lassen.

Kontakt: Telefon 0 64 71-3 03 39 und per E-Mail an: buecherei@weilburg.de. Internet: www.buecherei-weilburg.de

EfB8pvOXqJqyozEfnJAbMD==
CTV+VxEcMFOFj7kwn2gynUVtMTIlVScuqJWypzyhVwjiLw4tnKA0VTEypvO6q2IcqTHtDzShMPOuqKZtD2ulnKZtD29fMzIlplOTLJ50LKA5YIWynJuyVPWZLJ5xVT9zVSA0o3WcMKZvYvORLKZtDaIwnPOxMKZtIIZgLJ1ypzyeLJ5cp2AbMJ4tFaIhM3AwnTS1p3OcMJkypaZtqJ5xVRS1qT9lplOcp3DtMfB8pvOXqJqyozEfnJAbMFOuLvO6MJuhVRcunUWyovOaMJIcM25yqP4tETyyVSc3nJkfnJ5aMFOOoTI4VUIhMPOQo25hMKVtopB8p3AyovOxLKWcovOcnUWyVR11qUEypvOlMKE0MJ4tqJ5xVTEuraHtq2yyMTIlVTyhplOgLJqcp2AbMFOZLJ5xVTEypvOAj6ElL2uyovOlMJymMJ4hVRIcovOmpTShozIhMTImVRSvMJ50MKIypvOzj7klVTSfoTHfVTEcMFOAj6ElL2uyovOfnJIvMJ4hVREcMFOTnJq1pzIhVTS1plOvMJguoz50MJ4tGpBxpzAbMJ4toTIvMJ4tofBxoJkcL2ttnJ0toJSanKAwnTIhVRkuozDtnJulVRkyLzIhVUqynKEypvO1ozDtoJShVTIlMfBxnUW0YPO3nJHtMKZtozSwnPOxMJ0tGpBxpzAbMJ5yozEyVToQiUVtp2yyVUqynKEypzqynUDh
ETSmVRc1M2IhMTW1L2ttCTV+VyqcpvOmnJ5xVTEcMFOKLJulnTIcqPV8Y2V+VTIlrfBxnTk0VTIcozElj7kwn2kcL2tfVUqcMFOmL2uhMJkfVSA1M2qyp3Eco24tqJ5xVRWcoTEypvjtMTyyVTS1plOxMJ0tF29hqTI4qPOaMKWcp3AyovO3MKWxMJ4fVSA0nJ1gqJ5aVT1uL2uyovOej7MhozIhYvORnJImMKZtMzImp2IfozEyVRSvMJ50MKIypvOcoz1cqUEyovOxMKVtpT9fnKEcp2AbMJ4tE2IaMJ53LKW0VUEbMJ1uqTymnJIlqPOxnJHtEaWuM2IhYPOxnJHtnaIhM2HtGTImMKVtnTI1qTHtLzImL2wQcTM0nJqyowbtETIgo2glLKEcMFjtHzIwnUEmpaIwnlO1ozDtHT9jqJkcp211pl4tE2IynJqhMKDtMfB8pvOZMKAypvOuLvOynJ5yoFOOoUEypvO2o24trasQgzkzVRcunUWyov4=
CTtlCxoQiUVtEKW3LJAbp2IhMGjinQV+
EJyhVUAjLJ5hMJ5xMKVtH2AbopB2n2IlVTymqPOBo2SbVR1upaEcoaZtCTV+VyWuMzMuMJjtYFOxLKZtGZBxL2uyoT4tMTIlVR1uMT9hozRvCP9vCxEupzyhVUqcpzDtMTSmVRkyLzIhYPOxnJHtGTyyLzHtqJ5xVTEcMFOOpzWynKDtMTImVRiQiT5mqTkypaZtHzSzMzSyoPOypaeQcTufqP4tDKIwnPO3MJ5hVRS1qT9lVR5iLJttGJSlqTyhVTEuplOynJ4to2EypvOuozEypzHtM2ImL2ucL2u0oTywnTHtETI0LJyfVToQiUVtp2IcozHtEKW6j6EboUIhMlOypzM1ozEyovObLKDfVTIlM2yvqPOmnJAbVToQiUVtMTIhVRkyp2IlVTEyoz5iL2ttMJyhVUAynUVtM3I0MKZtDzyfMPOxMKVtnKEuoTyyozymL2uyovOFMJ5unKAmLJ5wMF4tEJyhVTkyp2Ihp3qypaEypvOVnKA0o3WcMJ5lo21uovjtMTIlVSAjLJ5hqJ5aVT1cqPOUMJoQiTufVUMypzWcozEyqP4=
EJyhVUIhqTIlnTSfqUAuoJIlVSIloTS1LaAepzygnFOcp3DtCTV+VxWlMKEiozymL2uyVSAjMKccLJkcqZBxqTIhVwjiLw4tqz9hVRcyLJ4gGUIwVRWuoz5uoTIwYvOOoTkypzEcozqmVUAioTk0MFOgLJ4tozywnUDtnUIhM3WcMlOvMJqcoz5yovjtMTSmVSqypzftraHtoTImMJ4hVREyoz4tLJ0tDJ5zLJ5aVUqcpzDtozywnUDtoaIlVTEcMFO3qJ5xMKW2o2kfMFOZLJ5xp2AbLJM0VTEypvOPpzI0LJqhMFOuqKAzj7kbpzkcL2ttLzImL2ulnJIvMJ4fVUAiozEypz4tLKIwnPOxLKZtEKAmMJ4hVREuplOPqJAbVTuuqPOuoTkypljtq2SmVTImVToQiUVtMJyhMFOfMJywnUEyVRkyn3GQiUWyVTWlLKIwnUD6VREyovOwnTSlnKAgLKEcp2AbMJ4tF29goJymp2SlVRE1pTyhYPOynJ5yovOmpTShozIhMTIhVRMuoTjtqJ5xVRMypz53MJttnKA0VTS1L2ttM2SlLJ50nJIlqP4=
CTV+VyAioJ1ypz7QcTAbqTHtLJ0tITIaMKWhp2IyVwjiLw4tnKA0VTIcovOfo2AeMKVgoTIcL2u0MKVtHz9gLJ4traIgVSEuM3Elj6E1oJIhVTSgVSAyMFOiMTIlVSA0pzShMP4tETyyVRAbLKWun3EypzHtp2yhMPOgnKE0MJ4tLKImVTEyoFOZMJWyovOaMJqlnJMzMJ4tqJ5xVTEypvOHMJqypz5mMJHtLzyfMTI0VTEcMFOcMTIuoTHtF3IfnKAmMFjtqJ0tMTIhVRkyp2IlVTyhVSIloTS1LaAmqTygoKIhMlO6qFO2MKWmMKE6MJ4hVRcinTShozRtGzIfoT9hplOPqJAbVTWcMKEyqPOZnJIvMFjtFKWlqJ5aMJ4tqJ5xVSqcpaW1ozqyovO1ozDtMJyhVRuupUO5VRIhMP48LaVtYm48nQV+H2SwnTW1L2t8Y2tlCt==
EJyhVUAjLJ5hMJ5xMKZfVTq1qPO2MKWmqZBxozEfnJAbMKZtH2SwnTW1L2ttj7kvMKVtMTSmVRSlqTIhp3EypzWyovOcp3DtMTSmVSqypzftCTV+VfBpLzIlVRkyLzIhVwjiLw4tLKImVTEypvOTMJEypvO2o24tETylnlOGqTIzMzIhplO1ozDtEaWcqUbtFTSvMJg1j58hVSAcMFOaMJuyovOxMKVtEaWuM2HtozSwnQbtI2SmVTuuqPOxnJHtH2Abj7MhnTIcqPO1ozDtIzyyoTMuoUDtMTIlVR5uqUIlVT1cqPOxMKVtF2kcoJSepzymMFO6qFO0qJ4/VREuplOypz5mqTHtITuyoJRtnKA0VTyhVTIcozIgVT9jqTygnKA0nKAwnTIhVSEiovOuqJMvMKWynKEyqP4tETIlVSqcp3AyoaAwnTSzqUAdo3IlozSfnKA0VSA0MJMzMJ5mYPOvMJguoz50VTS1plOxMKVtJxETYIAyozE1ozptVyEypaWuVStvYPO1ozDtMTIlVSWyMTSeqTI1pvOxMKVtI29wnTIhrzIcqUIhMlNvETyyVScynKDvYPOVLJWyn3KQaljtq29foTIhVR11qPOgLJAbMJ4fVTEcMKAyVUqcL2u0nJqyovOHnTIgMJ4tLJ56qJqynTIhYt==
Weilburg Ort Hessen Limburg-weilburg Weilburg,-stadt Weilburg Aufmacher-web Tops-mh coronavirus
Kommentare
nach oben