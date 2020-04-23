Donnerstag, 23.04.2020 - 13:00
4 min
Mit Mundschutz im Paradies: Weilburgerin sitzt auf Mauritius fest
Von Sabine Gorenflo
CTV+I0IWGRWIHxpiGJS1pzy0nKImCP9vCxEcMFOOqKAvpzIcqUIhMlOxMKVtDKEyoKqyM3AypzglLJ5eqJ5aVRAiqzyxYGR5VToQiTulqPOuqJAbVTyhVR1uqKWcqTy1plO6qFO2MKWmqZBxpzg0MJ4tE2ImqJ5xnTIcqUAjpfB8MaIhM2IhVT1cqPOHMJ1jMKWuqUIloJImp3IhM2IhVUIhMPOSnJ5lMJymMKAjMKWlMJ4hVREuqz9hVTWypzywnUEyqPOPLKWvLKWuVRqlMJymYHEyrKWcMKI4Yt==
ETyyVSqynJkvqKWaMKWcovO3o2uhqPOmL2uiovOfLJ5aMFOcovOAo250pTIfoTyypvNbEaWuozglMJywnPxtqJ5xVUMypzWlnJ5aqPOmMJy0VUMcMJkyovOXLJulMJ4tMUWynFOvnKZtqzyypvOAo25uqTHfVT1ynKA0MJ5mVUMiovOXLJ51LKVtLzymVRSjpzyfYPOuqJLtMTIlVRyhp2IfVTygVRyhMTymL2uyovOCrzIuovOcovOxMJ0tG3W0VSOypzI5LzIlMF4=
H2IcqPNlZl4tGpBxpabtM2yfqPOynJ5yVRS1p2quozqmp3OypaWyVTS1MvOALKIlnKEcqKZfVTEcMFO6qJ7QcTAbp3DtLzymVQR1YvOOpUWcoPOxLKIypz4tp29foUEyVUIhMPOmMJy0MTIgVT1ynUWzLJAbVUMypzmQcT5aMKW0VUq1pzEyYvORMKVtEzk1M2uuMzIhVTymqPOzj7klVTEyovOlMJq1oZBxpzIhVSWynKAyqzIln2IbpvOaMKAwnTkip3Ayov4tGTIvMJ5moJy0qTIfM2ImL2wQcTM0MFObLJWyovOmMJy0VTEyoFNlYvOOpUWcoPO1oaEypvOmqUWyozqyovObrJqcMJ5cp2AbMJ4tDKIzoTSaMJ4tq2yyMTIlVTqyj7MzMz5yqP4tEJyhn2S1MzIhVTyhVRAipz9hLFOnMJy0MJ4tq2IlMTHtMTSxqKWwnPOzLKA0VUc1VTIcozIgVSEuM2ImLKImMzk1Ml4=
DJkmVTEcMFOypaA0MJ4trzIbovOQo3WiozRgEfBxoTkyVUWyM2ymqUWcMKW0VUq1pzEyovjtp2IcVTIcozHtDKImM2ShM3AmpTIlpzHtLJ5aMJ9lMT5yqPO3o3WxMJ4fVTWynFOxMKVtoJShVT51pvO6qJ0tEJyhn2S1MzIhVTucozS1plOxqKWzqTHhYPOypaeQcTufqPOPLKWvLKWuVRqlMJymYHEyrKWcMKI4YvOOoFNlZP4tGpBxpabtp2IcVTEuoJy0VUOfj7M0rzkcL2ttH2AboUImplOaMKqyp2IhYPOuoTkyVRqyp2Abj6EzqTHfVTS1j59ypvOOpT90nTIeMJ4tp2IcMJ4tM2ImL2ufo3AmMJ4tq29lMTIhYt==
Iz9lVTEyoFOGqKOypz1upzg0VUqcpzDtMTyyVSEyoKOypzS0qKVtM2IgMKAmMJ4=
DKIwnPOuqJLtGJS1pzy0nKImVUAynFOyplO6qFOVLJ1mqTIln8BxqJMyovOaMJgioJ1yovjtq29vMJxtp2ywnPOxnJImMFOhnJAbqPOuqJLtIT9coTI0qTIhpTSjnJIlVTgioacyoaElnJIlqPObj6E0qTIhYPOmo25xMKWhVTS1MvOAMJufYPOFMJymVUIhMPOBqJEyoT4hVR5uL2ttrzIbovOHLJqyovOmMJxtMTyyVSAjMKWlMFOaMJkiL2gypaDtq29lMTIhVUIhMPOgLJ4tMZB8pzMyVT51ovO3nJIxMKVtGTIvMJ5moJy0qTIfVTguqJMyovNgVUqyoz4tLKIwnPO1oaEypvOypaAwnUqypaEyovOPMJEcozq1ozqyov4tETIhovOmnJHtn8B2oz5yVT51pvOgo250LJqmVUIhMPOxo25hMKWmqTSaplO6qJ0tEJyhn2S1MzIhYPO3MJ5hVRkyqKEyVT1cqPOxMJ4tDJ5zLJ5ap2W1L2umqTSvMJ4tVxRvVTWcplNvEvVtMUWuovOmnJ5xYvOOovOuozEypzIhVSEuM2IhVTMioTq0MJ4tMTyyVTShMTIlMJ4tDJ5zLJ5ap2W1L2umqTSvMJ4fVTWypzywnUEyqPOPLKWvLKWuVRqlMJymYHEyrKWcMKI4YvNvIJ0tZGVhZmNtIJulVUA0LJ5xVTywnPOyozEfnJAbVUMipvOxMJ0tEJyhM2ShMlO1ozDtq2SlqTI0MFjtLzymVTcyoJShMPOgnKDtEJyhn2S1MaA3LJqyovObMKWuqKZtn29goKDvYPOypaeQcTufqPOxnJHtI2IcoTW1pzqypzyhYvORnJImMKVtq2IlMTHtMTShovOxMKAcozMcrzyypaDhVRWynFOdMJEyoFOYqJ5xMJ4tq8B8pzEyVUMipzuypvOxnJHtITIgpTIlLKE1pvOaMJ1yp3Ayov4tH2yyVTuuLzHtZmDfAvOUpzSxVTqynTSvqPO1ozDtnZBxqUEyVTEyovOZLJEyovOgnKDtE3IgoJybLJ5xp2AbqJuyovOvMKElMKEyovOxj7klMzIhYt==
REISEWARNUNG
Die Ausbreitung von Covid-19 führt in Mauritius zu verstärkten Einreisekontrollen, Temperaturmessungen und Einreisesperren.
Das Auswärtige Amt schreibt zur Situation auf Mauritius, dass die Ausgangssperre auf der Insel zuletzt bis 4. Mai dieses Jahres verlängert wurde.
Der Flughafen ist für den regulären Reiseverkehr geschlossen.
Die Rückholaktion für deutsche Reisende auf Mauritius ist seit 28. März abgeschlossen.
H2yyVTuuLzHtMUWynFOPLJq1MKE0MKZtM2Iho21gMJ4tMfB8pvOxnJHtGzSwnTWupz4fVTEyoz4tMTIlMJ4tGzSgMFOmqTIbqPObnJ50MJ4tnJ0tDJkjnTSvMKDtqJ5xVTIcovOPLJq1MKE0MFOzj7klVUAcL2ttp2IfLaA0YvOAMJulVTSfplOmMJAbplOToTSmL2uyovOKLKAmMKVtMZB8pzMyVT1uovOhnJAbqPOhMJugMJ4hVRybpvOBLJAbLzSlVR5urzygVTuuLzHtp2yyVTShM2IlqJMyovO1ozDtM2IzpzSaqPjto2Vtp2yyVToQiUVtnJuhVTS1L2ttraqynFOPLJq1MKE0MKZtoJy0LaWcozqyovOej7MhozHhVPWWL2ttMUIlMaEyVT5cL2u0VUc1pfB8L2fhVRSvMKVtMJyhMFOhMKE0MFOOozqyp3EyoTk0MFObLKDtp2yyVT1cpvOaMJuioUDvYPOvMKAwnUWynJW0VRqlMJymYHEyrKWcMKI4VTEcMFOSnJ5eLKIzp3AcqUIuqTyiov4=
FzIxMKVtF3IhMTHtnTSvMFOynJ5yVTuuoTWyVSA0qJ5xMFjtqJ0tMTyyVRIcoziQcUIzMFO6qFOypzkyMTyaMJ4hVRkuqKEmpUWyL2uypzE1pzAbp2SaMJ4tq8B8pzEyovOxnJHtGTI1qTHtraIlVSAwnT5yoTkcM2gynKDtLJ50pzIcLzIhYvOGnJHtnTSvMFOmnJAbVUIhqTIlVTShMTIlMJ0tDKIvMKWanJ5yYPOXo2qbqKW0YPOTpfB8L2u0MFjtDaI0qTIlVUIhMPOynJ5yVSOuL2g1ozptIT9coTI0qTIhpTSjnJIlVTqyp2AbozSjpUDhVPWOLzIlVTShVTEypvOZnJ5cMFO6qKVtF2Smp2HtnTSvMFOcL2ttMTIhVRqcovO2MKWaMKAmMJ4tqJ5xVTqcozptMJyhVUOuLKVtH2Abpzy0qTHtraIlj7kwnlO1ozDtnT9fqTHtoJylVTIcozHtEzkup2AbMFjtq3IlMTHtLJWypvOaMKAwnTygpTM0YPO3MJyfVT1uovOhnJAbqPO6qKYQiTAeM2IbMJ4tMTSlMvVfVUAuM3DtE3WynKZgETI5pzyyqKth
ETShovOmMJxtq2yyMTIlVSqupaEyovOgnKDtDJWmqTShMPOuozqyp2SaqPOaMKqyp2IhYPOvnKZtMJyhMFOYLKAmMFOzpzIcVUqupv4tH2yyVUAynFO2o24tMJyhMJ0tGzSwnTWupz4tLJWaMJuioUDtq29lMTIhVUIhMPO0o3EuoPOeLKO1qUDtqJ0tZGZhZmNtIJulVSc1nTS1p2HtLJ5aMJgioJ1yov4tETyyp2IlVSA1pTIloJSln3DtnTSvMFOuLzIlVT51ovOaMKAwnTkip3Ayovjtq2IcoPOynJ5yVSMypziQcUIzMKWcovOgnKDtMTIgVSMcpaImVTyhMzy6nJIlqPO3o3WxMJ4tp2IcYvOXMKE6qPOgj7kmp2Htp2yyVT1cqPOxMJ0tDaImVUc1VTIcozIgVTShMTIlMJ4tGJSln3DtMzSbpzIhYPOxLKZtMKWmL2u3MKWyVTEcMFOGLJAbMFOho2AbVUqynKEypv4tDJkfMFOZMKI0MFOgj7kmp3EyovOALKAeMJ4fVRWlnJkfMJ4tqJ5xVRuuozEmL2u1nTHtqUWuM2IhYPOxLKZtp2IcVUMipzqyp2AbpzyyLzIhYvOAMJymqTIhplOgj7kmp2Htp2yyVTIcozIcozuuoTVtH3E1ozEyovOuqJLtMTIhVRW1plO3LKW0MJ4h
DKIwnPOcovOxMJ0tLJ5xMKWyovOGqKOypz1upzg0VTqyLzHtMKZtoTShM2HtI2SlqTImL2ufLJ5aMJ4fVRgioaElo2kfMJ4tqJ5xVSEyoKOypzS0qKWgMKAmqJ5aMJ4hVSOioTy6nKA0MJ4tn29hqUWioTkcMKW0MJ4fVTEup3ZtMTyyVRg1ozEyovOxMJ4tqz9lM2ImL2ulnJIvMJ5yovOOLaA0LJ5xVTIcozuuoUEyov4tDKIwnPObnJIlVUAynFOmnJHtq2yyMTIlVTElMJxtH3E1ozEyovOvMKAwnZBxMaEcM3DtM2I3MKAyov4=
H2IhnJ9lMJ4tLKIzVR1uqKWcqTy1plOej7MhoaEyovOcnUWyVSWyoaEyovOhnJAbqPOgMJulVUqcMFQQiTWfnJAbVTWynFOxMKVtDzShnlObo2kyov4tETImq2IaMJ4tq8B8pzEyovODo2kcrzymqTIhVTyhVREcMJ5mqTS1qT9mVTEuplOUMJkxVTEyovOFMJ50ozIlovO2o3WvMJyvpzyhM2IhYvORLFOmnJHtLJWypvOhnJAbqPO3nKAmMJ4fVUqiVTEcMFOZMKI0MFO3o2uhMJ4fVToQcTulqPOynJ4tDaWcMJM0pfBxM2IlVUMipz5yq2IaYPO1oFOxnJHtDJElMKAmMJ4traHtrzIcM2IhYt==
ETyyVSA0pzUQa2IhVUAcozDtCTWlVP8+oJIcp3DtoJIhp2AbMJ5fMJIl
FJ56q2ymL2uyovOaMJWyVTImVTS1MvOxMKVtFJ5mMJjtZwL4VUOip2y0nKLtM2I0MKA0MKEyVRoQcTkfMFjtp2yyLzIhVUAynJIhVTqyp3EipzWyovO1ozDtLJAbqPODLKEcMJ50MJ4tM2IbMJyfqPOuqKZtMTIgVRglLJ5eMJ5bLKImVTIhqTkup3AyovO3o3WxMJ4h
DJ0tZGphVR3QcUW6VTguoFOcnUVtEJ5eMJjtLKIzVTEcMFOWoaAyoPO1ozDtMJyhMJ4tITSaVUAjj6E0MKVtp2IcVTEcMFOUpzIhrzHtM2ImL2ufo3AmMJ4tq29lMTIhYvOPnKZtZmNhVR3QcUW6VTuuLzHtMKZtHfB8L2gbo2kzoZB8M2HtLKImVRMlLJ5epzIcL2ttM2IaMJWyovjtLJWypvOxnJImMFOmMJyyovOcoJ1ypvOuqKAaMJW1L2u0VTqyq2ImMJ4h
H2yyVTuuLzHtE2mQiTAeYPOxLKAmVUAcMFOcovOcnUWypvOKo2uhqJ5aVUc3MJxtM3Wij59yVSAwnTkuMaccoJ1ypvjtMJyhVSqinT56nJ1gMKVtqJ5xVTIcozHtM3Wij59yVSEypaWup3AyVTuuLzHh
ETyyVSA0pzUQa2IhVUAynJIhVT1ynKA0VT1yoaAwnTkyMKVfVUqiLzIcVTShMzShM3Ztp29aLKVtoJy0VRu1LaAwnUWuqJWypz4tn29hqUWioTkcMKW0VUqipzEyovOmMJxfVT9vVTEcMFOAMJ5mL2uyovOxnJHtHzIaMJkhVTIcozuuoUEyov4tFzI0raDtn29hqUWioTkcMKWyVTEcMFODo2kcrzIcYvORMKVtMKWmqTHtEzk1MlO6qKYQiTAeVT5uL2ttGJ9hqUOyoTkcMKVtM2IbqPO3o2ufVTSgVQLhVR1unFjtLJWypvOiLvOyplOxLFOho2AbVTMlMJyyVSOfj6E0rzHtM2IvMFOmMJxtMaWuM2kcL2th
DKIwnPOuqJLtMTIlVRyhp2IfVUAynJIhVTSfoTHtHzImqTS1pzShqUZtM2ImL2ufo3AmMJ4hVSAcMFObLJWyVTSvMKVtE2mQiTAeYPOxMJ5hVTWynFOcnUVtqJ0tMTyyVRIwn2HtM2IvMFOyplOynJ4tp2IbpvO0MKIlMKZtGT9eLJjfVTyhVTEyoFO2o3WbMKVtoaIlVUWynJAbMFOWoaA1oTShMKVtM2ImpTIcp3DtnZBxqUEyov4tGaIhVTyhVTEypvOYpzymMFO3MKWxMFOxo3W0VTq1qTIlVSqynJ4traIgVRIcozguqJMmpUWynKZtqzIln2S1MaDtqJ5xVUAcMFOvMJgioJ10VTcyMTIhVRSvMJ5xVTIcovOmMJulVTq1qTImVRImp2IhVTEipaDhVPWIoFNkBFOInUVtn2kipTMyVTywnPOuovOxnJHtIZB8pvjtMTShovOcp3DtMTSmVRImp2IhVTWypzIcqUZtqz9lLzIlMJy0MKDfVUAiVTq1qPObLJWyVTywnPObnJIlVT5iL2ttozyyVTqyM2Imp2IhVvjtp2SaqPOUpzIcpl1RMKylnJI1rP4=
I8BxnUWyozDtDzSlLzSlLFOUpzIcpl1RMKylnJI1rPOgnKDtnJulMJ0tEJ5eMJjtLKIzVR1uqKWcqTy1plOzMKA0p2y0raDfVTymqPOcnUVtGJShovOcovOAo250pTIfoTyypv4tFJugVTqynTHtMKZtM3I0YPOuLzIlVTEcMFOZLJqyVTyhVRMlLJ5epzIcL2ttp2IcVTS1L2ttp2IbpvOmL2ufMJAbqP4tVxImVTqcLaDtqJ56j6EboTyaMFOHo3EyVUIhMPO2nJIfMFODLKEcMJ50MJ4tq2IlMTIhVT1cqPOxMJ0tFUIvp2AbpzS1LzIlVUAiM2SlVT5uL2ttETI1qUAwnTkuozDtraIlVSqynKEypaMypaAipzq1ozptM2IzoT9aMJ4vYPO3MJaQalOUpzIcpl1RMKylnJI1rP4tG2Vtp2yyVTEyovOhj6EwnUA0MJ4tEzk1MlOhnJ1gqPjtMTIlVTSgVQLhVR1unFOhLJAbVR1ioaEjMJkfnJIlVTqynUDfVUqynpBsVUAcMFOxMKAbLJkvVT5iL2ttozywnUDtYFO3MJ5hVZB8LzIlnTS1pUDtoz9wnPOynJ4tHTkuqUbtMaWynFOcp3DtYv4h