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Donnerstag, 23.04.2020 - 13:00
4 min

Mit Mundschutz im Paradies: Weilburgerin sitzt auf Mauritius fest

Mit Mundschutz unter Palmen: Die Weilburgerin Barbara Greis-Deyrieux ist auf Mauritius gestrandet. Wir haben mit ihr über die Situation auf der Insel in Zeiten von Corona gesprochen.

Von Sabine Gorenflo
Barbara Greis-Deyrieux mit Mundschutz und Handschuhen auf Mauritius. Nur so darf sie in den Supermarkt. Foto: Barbara Greis-Deyrieux

Barbara Greis-Deyrieux mit Mundschutz und Handschuhen auf Mauritius. Nur so darf sie in den Supermarkt. Foto: Barbara Greis-Deyrieux

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Fotos
Barbara Greis-Deyrieux mit Mundschutz und Handschuhen auf Mauritius. Nur so darf sie in den Supermarkt. Foto: Barbara Greis-Deyrieux

Barbara Greis-Deyrieux mit Mundschutz und Handschuhen auf Mauritius. Nur so darf sie in den Supermarkt. Foto: Barbara Greis-Deyrieux

Vor den Einkaufsmärkten auf der Insel gibt es lange Schlangen. Foto: Barbara Greis-Deyrieux

Vor den Einkaufsmärkten auf der Insel gibt es lange Schlangen. Foto: Barbara Greis-Deyrieux

Die Polizei kontrolliert Passanten und Kunden vor dem Supermarkt. Auch die Temperatur wird gemessen. Foto: Barbara Greis-Deyrieux

Die Polizei kontrolliert Passanten und Kunden vor dem Supermarkt. Auch die Temperatur wird gemessen. Foto: Barbara Greis-Deyrieux

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REISEWARNUNG

Die Ausbreitung von Covid-19 führt in Mauritius zu verstärkten Einreisekontrollen, Temperaturmessungen und Einreisesperren.

Das Auswärtige Amt schreibt zur Situation auf Mauritius, dass die Ausgangssperre auf der Insel zuletzt bis 4. Mai dieses Jahres verlängert wurde.

Der Flughafen ist für den regulären Reiseverkehr geschlossen.

Die Rückholaktion für deutsche Reisende auf Mauritius ist seit 28. März abgeschlossen.

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