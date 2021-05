Mit Seifenschaum zum Erfolg

Mit "Warum macht Seife Schaum?" haben sich Malena und Emma Cromm vom Gymnasium Philippinum für das Bundesfinale von "Jugend präsentiert" qualifiziert. Foto: Gymnasium Philippinum

WEILBURG - Mit ihrer Präsentation "Warum macht Seife Schaum?" haben sich Malena und Emma Cromm vom Gymnasium Philippinum für das Bundesfinale im Präsentationswettbewerb "Jugend präsentiert" qualifiziert. Neben dem Einzug in das Finale der 128 besten Teilnehmer, das im September 2021 ausgetragen wird, gewannen die beiden Schülerinnen der Klasse 10e auch die Teilnahme an der Präsentationsakademie, einem intensiven Präsentationstraining mit professionellen Rhetoriktrainern. Mit Ma-lena und Emma Cromm ziehen aus Hessen 25 Schüler in das Bundesfinale ein.

4500 junge Menschen

bewerben sich

Insgesamt hatten sich 4500 Jugendliche bundesweit und aus deutschen Austauschschulen am Wettbewerb beteiligt, der aufgrund der andauernden Corona-Pandemie, wie schon im Vorjahr, online durchgeführt werden muss. 350 von ihnen gelang die Qualifikation für eines der acht Länderfinale. Um dort zu bestehen, war eine Präsentation gefragt, die eine naturwissenschaftlich-mathematische Fragestellung schlüssig und anschaulich beantwortet. Neben inhaltlichen Aspekten ging es ganz wesentlich auch darum, mit angemessenem Medieneinsatz rhetorische Fähigkeiten wie die gekonnte Anwendung von Körpersprache und Stimme unter Beweis zu stellen.

Diese Länderfinale feierten im Bundeswettbewerb "Jugend präsentiert" in diesem Jahr Premiere. Bereits in dieser Runde erhalten die Teilnehmer in Form individueller Coachings die Möglichkeiten, ihre Präsentationsfähigkeiten auszubauen. Da Online-Präsentationen in Schule, Universität und Arbeitsleben immer wichtiger werden, wird im gesamten Verlauf des Wettbewerbs der Schwerpunkt auf das Präsentieren im digitalen Raum gelegt. Die Schüler werden gezielt darin geschult, den kommunikativen Herausforderungen einer Online-Präsentation zu begegnen, wie etwa der veränderten Beziehung zum Publikum oder der speziellen Situation der Körpersprache.

"Jugend präsentiert" ist eine bundesweite Bildungsinitiative der Klaus-Tschira-Stiftung mit Sitz in Heidelberg, in Zusammenarbeit mit Wissenschaft im Dialog (Berlin). Die Initiative wurde 2011 ins Leben gerufen mit dem Ziel, die Präsentationskompetenz und das Verständnis von naturwissenschaftlich-mathematischen Themen in der Schule zu fördern.