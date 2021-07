Mofafahrerin schwer verletzt

Jetzt teilen:

WEILBURG - Am Freitagnachmittag wurde eine Mofafahrerin bei einem Unfall schwer verletzt, der Unfallverursacher floh. Eine 15-Jährige befuhr mit ihrem Peugeot-Mofa die Landesstraße von Hasselbach in Richtung Gaudernbach. Hier kam ihr ein weißer Kastenwagen entgegen, der auf die Gegenfahrbahn geriet. Bei dem Versuch, einer Kollision auszuweichen, kam die 15-Jährige von der Fahrbahn ab und stürzte. Bei dem Sturz zog sie sich mehrere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der weiße Kastenwagen setzte die Fahrt unbeirrt fort. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei in Weilburg unter Telefon 0 64 71-9 38 60 entgegen.