Mopeds in Hirschhausen gestohlen

WEILBURG-HIRSCHHAUSEN - Unbekannte haben innerhalb der vergangenen Woche aus einem Schuppen in der Straße "Im Winkel" in Hirschhausen zwei Kleinkrafträder gestohlen. Die Täter drangen nach Polizeiangaben zwischen Montag, 1. Februar, und Samstag, 6. Februar, in den Schuppen ein und stahlen ein rotes und ein grünes Kleinkraftrad von Honda im Gesamtwert von mehr als 6500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 71-9 38 60 entgegen.