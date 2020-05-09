Samstag, 09.05.2020 - 05:30
4 min
Museumsleiterin: "Die Künstler sind in ein tiefes Loch gefallen"
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ROSENHANG MUSEUM
Das Rosenhang Museum in Weilburg ist ein privates Kunstmuseum.
Betrieben wird es vom Ehepaar Antje Helbig und Joachim Legner.
Das Museum im Ahäuser Weg 8-10 hat Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene zwölf Euro. Bis auf Weiteres erhalten Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren in Begleitung ihrer Eltern freien Eintritt.
Ab 12. Mai beginnt im Museum die Ausstellung "Ruhe" von Künstler Michael Erbach.
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