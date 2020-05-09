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Samstag, 09.05.2020 - 05:30
4 min

Museumsleiterin: "Die Künstler sind in ein tiefes Loch gefallen"

Wegen der Virus-Pandemie mussten Museen schließen. Jetzt hat das Rosenhang Museum in Weilburg wieder geöffnet. Unsere Redaktion hat mit Leiterin Antje Legner gesprochen, was das für die Besucher heißt.

Ein neues Kunstwerk von Julian Schnabel ergänzt die Sammlung: Antje Helbig zeigt auf "Untitled - Störche". So heißt der kaschierte Pigmentdruck. Fotos: Mika Beuster

Ein neues Kunstwerk von Julian Schnabel ergänzt die Sammlung: Antje Helbig zeigt auf "Untitled - Störche". So heißt der kaschierte Pigmentdruck. Fotos: Mika Beuster

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Fotos
Ein neues Kunstwerk von Julian Schnabel ergänzt die Sammlung: Antje Helbig zeigt auf "Untitled - Störche". So heißt der kaschierte Pigmentdruck. Fotos: Mika Beuster

Ein neues Kunstwerk von Julian Schnabel ergänzt die Sammlung: Antje Helbig zeigt auf "Untitled - Störche". So heißt der kaschierte Pigmentdruck. Fotos: Mika Beuster

Antje Helbig, Inhaberin des Rosenhang Museums in Weilburg, mit einem Kunstwerk von Günther Uecker. Foto: Mika Beuster

Antje Helbig, Inhaberin des Rosenhang Museums in Weilburg, mit einem Kunstwerk von Günther Uecker. Foto: Mika Beuster

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ROSENHANG MUSEUM

Das Rosenhang Museum in Weilburg ist ein privates Kunstmuseum.

Betrieben wird es vom Ehepaar Antje Helbig und Joachim Legner.

Das Museum im Ahäuser Weg 8-10 hat Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene zwölf Euro. Bis auf Weiteres erhalten Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren in Begleitung ihrer Eltern freien Eintritt.

Ab 12. Mai beginnt im Museum die Ausstellung "Ruhe" von Künstler Michael Erbach.

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