Musiker spenden Gage

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG-GAUDERNBACH/WEINBACH-ELKERHAUSEN - (red). Die sommerlichen Gartenkonzerte bei Christine Fries und Andreas Müller in Gaudernbach können leider nicht weitergeführt werden. Margit Bach hat sich bereit erklärt, einige der geplanten Konzerte in ihrem Garten, bei schlechtem Wetter in ihrer „Scheune mit dem blauen Dach“ stattfinden zu lassen. Auch dort gibt es ein Hygienekonzept. Maximal 40 Menschen können unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen kommen. Für alle Konzerte sind Anmeldungen per E-Mail an a.mueller.60@gmx.de notwendig. Es wird kein Eintritt erhoben, sondern eine Hutspende gewünscht, die komplett an die auftretenden Künstler geht. Bei drei Konzerten wollen die Künstler ihre Hutgage an die Weilburger Tafel beziehungsweise den Verein „Alte Musik im Weilburger Schloss“ spenden.

Sonntag, 2. August, 11 Uhr: Elke Rehwald-Stahl (Sopran), Ilona Reinhardt (Alt) und Rainer Bürgel (Piano) spielen Lieder „Im Garten“ (Benefizkonzert für den Verein „Alte Musik im Weilburger Schloss“). Zu Gehör kommen blumige, sommerliche Duette, überwiegend aus der Zeit der Romantik, unter anderem von Robert Schumann und Felix Mendelssohn Bartholdy.

Freitag, 7. August, 18 Uhr: Die Sängerin und Gitarristin Ina Hollricher tritt mit James Lindemann auf. Hollricher ist in der Region keine Unbekannte. Auftritte mit den „Moody Cats“ haben sie schon oft nach Weilburg geführt. Zum Gartenkonzert kommt sie mit dem Bassisten James Lindemann. Ihre Musik umfasst eine Mischung aus eigenen Singer-Songwriter-Stücken sowie Folk, Pop und Oldies.

Sonntag, 9. August, 11 Uhr: „Die Zwei mit der Gitarre", Daniel Mockenhaupt und Armin Seibert, kurz „G2“, bilden ein leidenschaftliches Gitarrenduo und stehen für anspruchsvolle Interpretationen von Klassik bis Pop, Volksmusik, Charts, Jazz und Lounge Musik. Das Duo steht für handgemachte Musik von zwei vielsaitigen Virtuosen, instrumental und akustisch. Von temporeich bis besinnlich ziehen die beiden alle musikalischen Register. Die einfallsreiche Programmgestaltung der beiden Profi-Musiker erstreckt sich von hochkarätigen Eigenkompositionen über klassische Stücke wie Verdis „Va pensiero“, Jazzstandards wie „Tico Tico“, Volksmusik wie „Böhmischer Traum“ und „Auf der Vogelwiese“ bis hin zu Klassikern wie „Hotel California“ oder „Sultans of Swing“.

Freitag, 14. August, 18 Uhr: „The confused Catfish“ spielen in klassischer Dreierbesetzung mit Woody Wald (Gitarre/Gesang), Günni Holzstein (Bass/Gesang) und Hucky Niederauer (Schlagzeug/Gesang). Schneller, peppiger Rock‘n‘Roll, gepaart mit dem ein oder anderen Slow-Blues bieten den Fans reichlich Gelegenheit zum Abtanzen oder um einfach nur den Sound und die Band zu genießen.

Montag, 24. August, 19.30 Uhr: In der Scheune spielen Seven Years ein Benefiz-Konzert für die Weilburger Tafel. Anstatt ihrer montäglichen Bandprobe kommen die drei heimischen Musiker zu einem Konzert nach Elkerhausen. Aufgrund des späteren Beginns findet das Konzert in der Scheune statt. Seven Years sind eine akustische Band, die Musik mit einer Leidenschaft für den natürlichen Klang von akustischen Instrumenten und der menschlichen Stimme spielt. Das können genauso treibender Bluegrass wie auch sanfte Balladen sein. Dabei spielen die drei Musiker Uli Eisel (Bass, Mundharmonika, Flöte, Akkordeon und Gesang), Reinhard Becker (Sechs- und Zwölfsaitengitarren, Mandoline und Gesang) und Michael Dorlas (Dobro, National, Gitarre, Mandoline und Gesang) Songs, die sie selbst lieben. Viele zeitgenössische Lieder passen gut zu einer akustischen Instrumentierung und in eigenen Arrangements in den Seven-Years-Sound. So gibt es mehrere Pop-, Folk- und Singer/Songwriter-Songs im Repertoire der Band.

Freitag, 28. August, 18 Uhr: Unter dem Titel „Musica de mis meastros“ wird das Akustik-Trio „Dientes de León“, bestehend aus Kuno Wagner (Gitarre), Leon Lissner (Bass) und El Manuel (Percussion) Stücke der „Lehrer“ Kuno Wagners spielen. Zu hören sein wird Musik von Sabicas, Mario Escudero, Paco de Lucia, Paco Ceperro, Geraldo Nuñez und Amir John Haddad. Auch Jazz-Titel von John Abercrombie, John Scofield und Bill Frisell, ergänzt durch Eigenkompositionen der drei Musiker, finden sich im Programm.