Nach 120 Jahren: Metzgerei May nicht mehr in familiärer Hand

Erst am 14. Juli wurden mit Christopher Muth und Manuel Schneider zwei Nachfolger für die Metzgerei May in der Limburger Straße gefunden. Erstgenannter leitet mit seinem Vater und seiner Schwester einen Fleischgroßhandel in Merenberg, der bis zuletzt auch die Metzgerei May mit regionaler Ware beliefert hat. Manuel Schneider ist Betreiber eines Hofs im Hadamarer Ortsteil Steinbach

Die beiden Cousins sind bereits seit dem Kindesalter in engem Kontakt mit Landwirtschaft und dem Metzgerhandwerk. Qualität, Regionalität und Handwerkskunst liege beiden besonders am Herzen, heißt es auf dem Informationsschreiben, das vorab an die Kunden ausgegeben wurde. Einen genauen Öffnungstermin gibt es bislang noch nicht, allerdings soll es so schnell wie möglich weiter gehen