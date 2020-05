Nach Corona-Infektion: Zahl steigt auf 226 Genesene in Limburg-Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (brm). Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Sonntag 38 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gab es damit bislang 267 bestätigte Fälle, zwei mehr im Vergleich zum Vortag. 226 Personen waren nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, sind inzwischen aber wieder genesen - ebenfalls vier mehr als am Vortag. 132 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne - ein Rückgang, am Freitag waren es noch 158 gewesen.