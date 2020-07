Nach Crash per Hubschrauber ins Krankenhaus

Nach einem schweren Unfall in Weilburg musste eine Frau per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Ursache für den Unfall ist möglicherweise ein medizinischer Notfall. Symbolfoto: Benjamin Nolte/Fotolia

Weilburg (red). Ein medizinischer Notfall war wahrscheinlich der Grund für den schweren Unfall, den eine 53 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagmorgen im Ahäuser Weg in Weilburg hatte.

Kontrolle über

das Auto verloren

Die Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Sie war gegen 9.30 Uhr mit ihrem Kleinwagen von Löhnberg kommend auf der L 3020 in Richtung Weilburg unterwegs und wollte in der Höhe von Ahausen nach links in den Ahäuser Weg einbiegen. Hierbei verlor sie nach Angaben der Polizei möglicherweise aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihr Auto.

Auf Grünstreifen zum

Stehen gekommen

Der Pkw stieß zunächst gegen eine Leitplanke, fuhr mehrere Meter weiter über eine Verkehrsinsel und kollidierte noch mit zwei Verkehrsschildern, bevor er dann schließlich auf einem abschüssigen Grünstreifen zum Stillstand kam.

Ersthelfer und Zeugen kümmerten sich um die Frau, die nach einer Behandlung durch einen Notarzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde.