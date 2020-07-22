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Mittwoch, 22.07.2020 - 13:00
4 min

Nach Partynächten in Weilburg bleibt der Müll

Seit der Corona-Krise ist das Gelände der Gagernschule in Weilburg zur Partymeile für junge Autofahrer geworden. Es muss sich etwas ändern, findet die Schule. Denn zuletzt ist bei den Treffen ein Mädchen schwer verletzt worden.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Die Reste der Party am Vorabend finden sich morgens noch auf den Parkplätzen vor der Gagernschule in Weilburg. Foto: Olivia Heß

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Fotos
Die Reste der Party am Vorabend finden sich morgens noch auf den Parkplätzen vor der Gagernschule in Weilburg. Foto: Olivia Heß

Die Reste der Party am Vorabend finden sich morgens noch auf den Parkplätzen vor der Gagernschule in Weilburg. Foto: Olivia Heß

Mit ihren Fahrmövern hinterlassen die jungen Autofahrer auf dem Asphalt vor der Heinrich-von-Gagern-Schule deutliche Spuren. Ein Beobachter spricht von einer Rennstrecke. Foto: Olivia Heß

Mit ihren Fahrmövern hinterlassen die jungen Autofahrer auf dem Asphalt vor der Heinrich-von-Gagern-Schule deutliche Spuren. Ein Beobachter spricht von einer Rennstrecke. Foto: Olivia Heß

Statt den Müll mitzunehmen, wird er neben die Mülleimer geschmissen. Foto: Olivia Heß

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