Nachbarn beschweren sich häufiger

Zunahme bei den Bauanträgen: Im Kreis wird fleißig gebaut. Symbolfoto: Bundesagentur für Arbeit

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Niedrige Zinsen lassen die Baubranche auch im Landkreis Limburg-Weilburg weiter boomen. Gleichzeitig steigt auch die Zahl der Beschwerden durch Nachbarn. Der zuständige Dezernent, der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer (SPD), berichtete in der jüngsten Kreistagssitzung von den aktuellen Zahlen zu Bauanträgen.

Bis Ende November seien 184 Bauvorhaben freigestellt worden, ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren sei in 477 Fällen beantragt worden. Ein normales Baugenehmigungsverfahren sei in 164 Fällen beantragt worden, berichtet Sauer. Grundstücksteilungen seien 50 Mal beantragt worden, Teilungen für Wohnungseigentum 38 Mal. Neben den Zunahmen bei diesen Anträgen sei aber auch die Anzahl der Anfragen von Bürgern bei Architekten gestiegen, berichtete Sauer. So verzeichne der Kreis einen steigenden Beratungsaufwand am Telefon und per E-Mail. Dieser lasse sich aber nur schwer mit Daten belegen. Während eine solche Zunahme einen für die Region erfreulichen Hintergrund hat, ist eine weitere Auswirkung des Lockdowns weniger schön. So berichtete Sauer davon, dass die Zahl der Nachbarschaftsbeschwerden zugenommen habe. Der Erste Kreisbeigeordnete vermutet, dass dies daran liegen könne, dass die Bürger mehr Zeit auf dem heimischen Balkon verbracht hätten - in Ermangelung von Reisemöglichkeiten.

Manche Bürger beschweren sich über eifrige Nachbarn

Zum anderen hätten genau in der Zeit, als das Wetter im Sommer schöner wurde, viele in ihrer freien Zeit mit kleineren Bauprojekten im heimischen Garten begonnen. Das habe dazu geführt, dass sich doch einige Bürger über ihre eifrigen Nachbarn beschwerten und die Verwaltung fragten, ob nicht doch eine Überprüfung durch die Bauaufsicht angezeigt sei. Jörg Sauer kommentierte dies mit den Worten: "Nachbarschaft ist die beste Bauaufsicht".