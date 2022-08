Nachwuchs im Weilburger Tiergarten

Argwöhnisch beobachten die Eltern des kleinen Wisents alles, was näher kommt und ihrem Nachwuchs vielleicht gefährlich werden könnte. Besucher des Weilburger Tiergartens haben die Möglichkeit, diese fast ausgestorbenen europäischen Urrinder in Ruhe zu beobachten. Foto: Jürgen Vetter

Gerade mal eine Woche alt und schon ziemlich neugierig: Auch bei den Auerochsen des Wildparks hat sich Nachwuchs eingestellt. Wer die eher scheuen Wölfe in ihrem Gehege im Tiergarten ausfindig machen und beobachten will, der braucht dafür meist etwas mehr Geduld. Fotos: Jürgen Vetter

Immer gut beschützt: Die erwachsenen Wisente nehmen das Kalb in ihre Mitte. Foto Jürgen Vetter

Mit der Zunge in die Nase: Was dieses Wisent im Weilburger Tiergarten zeigt, daran dürfte so mancher Besucher scheitern. Foto: Jürgen Vetter