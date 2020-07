"Naspa Stiftung" fördert 30 Projekte

30 Empfänger im Landkreis Limburg-Weilburg dürfen sich über Zuschüsse für ihre ganz konkreten Projekte und Ideen freuen, insgesamt hat die "Naspa Stiftung" 78 620 Euro an Vereine und Initiativen im Landkreis überwiesen. Symbolfoto: CC-Verlag

Limburg-Weilburg (red) In diesem Jahr ist alles etwas anders, so auch die jüngste Fördermittelübergabe der "Naspa Stiftung": Zum ersten Mal in ihrer Geschichte konnte die Stiftung die Vereinsvertreter nicht persönlich einladen - eine Feierstunde war wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.

"Dabei ist es gerade in schwierigen Zeiten so wichtig, dass Menschen sich in Vereinen engagieren - dass sie sich für andere einsetzen, für Kultur, Sport und Brauchtum. Das ist gelebte Verantwortung", sagte Michael Köberle (CDU), Landrat des Landkreises Limburg-Weilburg, der den Scheck der "Naspa Stiftung" symbolisch entgegennahm. "Gerne hätte ich mich persönlich für das große Engagement bedankt, aber das ist dieses Mal leider nicht möglich. Umso mehr freue ich mich, dass die "Naspa" Stiftung unseren Vereinen auch in diesem Jahr als starker Partner zur Seite steht." Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 unterstützt die "Naspa Stiftung" gemeinnützige Organisationen in ihrem Geschäftsgebiet. Sie hat im Laufe der Zeit mehr als 17 Millionen Euro gespendet und ist längst zur festen Größe bei der Förderung des Ehrenamts in der Region geworden. "Wer sich in Vereinen und Initiativen engagiert, gute Ideen einbringt und diese auch umsetzt, der hat höchste Anerkennung verdient - und Unterstützung", betonte Michael Baumann, Mitglied im Vorstand der "Naspa". "Deshalb ist es uns wichtig, unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und die Region zu fördern - gerade jetzt."

30 Empfänger im Landkreis Limburg-Weilburg dürfen sich über Zuschüsse für ihre ganz konkreten Projekte und Ideen freuen, insgesamt hat die "Naspa Stiftung" 78 620 Euro an Vereine und Initiativen im Landkreis überwiesen. Und auch in Zukunft will sie Projekte in ihrem Geschäftsgebiet finanziell unterstützen: "Wir nehmen jederzeit Anträge auf Förderung entgegen - jede gemeinnützige Organisation kann sich alle drei Jahre neu bewerben", sagte Baumann. "Insgesamt fördern wir jedes Jahr etwa 500 Projekte und freuen uns, dass wir so oft helfen können. Wenn auch Ihr Verein Unterstützung benötigt: Stellen Sie einen Antrag."