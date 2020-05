Neue Brücke in Kubach

Vanessa Bäcker (v. l.), Johannes Hanisch, Ulrich Schmidt, Karl-Heinz Stoll und Carolin Pfaff testen die neue Brücke über den Pfaffenhäuser Bach. Foto: Stadt Weilburg

WEILBURG-Kubach (red). Der Naturpark Taunus hat eine neue Brücke über den Pfaffenhäuser Bach in Kubach errichtet, nachdem die alte Brücke marode und nicht mehr verkehrssicher war.

Diese hat nun Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) zusammen mit Vanessa Bäcker, Leiterin des Stadtmarketings, Carolin Pfaff, stellvertretende Leitung des Naturparks Taunus, Karl-Heinz Stoll, Vorstandsmitglied des Naturparks Taunus, und Zimmerermeister Ulrich Schmidt eingeweiht. Bereits im Januar ist die neue Brücke vom Zimmerermeister Ulrich Schmidt, der seit acht Jahren beim Naturpark Taunus für solche Konstruktionen zuständig ist, installiert worden. Dafür wurden zuvor Fundamente gegraben und auf Eisen gesetzt. Auf den Fundamenten wurde anschließend die Brücke aus Fichtenholz errichtet.

Den Pfaffenhäuser Bach kreuzt der Schinderhannes-pfad, der längste Wanderweg des Naturparks Taunus. Der Fernwanderweg misst rund 182 Kilometer und führt vom Lahntal bis zum Taunuskamm und bietet entlang der Wegstrecke viele Sehenswürdigkeiten.

Auf dem Weg und über die neue Brücke führt ebenso ein Rundweg um Kubach herum. "Die Strecke wird gut angenommen. Spaziergänger, Naturliebhaber und Wanderer nutzen den Wanderweg und kreuzen den Pfaffenhäuser Bach an dieser Stelle, um auf die andere Seite zu kommen, da ist es wichtig, eine sichere Überquerung an dieser Stelle zu schaffen", berichtete der Bürgermeister. "Es wird ein Jahr der Heimat, und so ermöglicht auch dieser Wanderweg nicht nur einen schönen Spaziergang für Touristen, sondern auch die Entdeckung des eigenen Stadtteils und der Natur vor der Haustür", fügte er weiter an.

Belastbar mit

400 Kilogramm

Carolin Pfaff dankte für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Weilburg und die kurzen und unkomplizierten Wege. Auch Bürgermeister Hanisch war dankbar für die hervorragende und schnelle Fertigstellung der Brücke. Bau und Errichtung der Brücke dauerten drei Tage, die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1700 Euro. Durch die massive Bauweise ist die etwa vier Meter lange Brücke mit 400 Kilogramm belastbar.