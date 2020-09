Neue Möbel für den "Treffpunkt" in Weilburg

Freuen sich über die neuen Möbel im "Treffpunkt": (v.l.) Peer Schmidt, Johannes Hanisch und Ulrich Reichardt. Foto: Margit Bach

WEILBURG - WEILBURG. Da wird sich gegenseitig geholfen: Als vor Jahren die Diakoniestation im Weilburger Helmut-Hild-Haus aufgebaut wurde, hat sich die Stadt Weilburg eingebracht und die evangelische Kirchengemeinde mit dem Besorgen eines Sofortdarlehens unterstützt. Als nun die Stadt Hilfe für den "Treffpunkt" in der Schwanengasse 3 benötigte, ist die evangelische Kirchengemeinde aktiv geworden und hat 8000 Euro für neue Stühle und Tische zur Verfügung gestellt.

Hilfe für Menschen in verschiedensten Situationen

"Danke, dass der diakonische Gedanke hier zum Tragen kommt", sagte Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) bei einem Ortstermin zusammen mit Dekan Ulrich Reichardt und dem Vorsitzenden des evangelischen Dekanats, Peer Schmidt. Und der Dekan fügte an: "Lassen Sie uns auch in Zukunft noch öfters gegenseitig die Bälle zuwerfen." Im "Treffpunkt" sei der Name zum Programm geworden, sagte Hanisch. Angefangen habe alles mit Senioren, die die Tagesstätte nutzten. Dann kamen Menschen durch Flucht und Vertreibung nach Weilburg und fanden im "Treffpunkt" und dem dort eingerichteten "Café International" einen Ort der Begegnung. "Sie haben hier Gemeinschaft erlebt, und die neue Heimat wurde ihnen näher gebracht", sagte Hanisch.

Mit Corona kam das gemeinschaftliche Leben erst einmal zum Erliegen, aber inzwischen gab es wieder erste Zusammenkünfte, selbstverständlich mit den nötigen Hygiene- und Abstandsregeln.

Der "Treffpunkt" liegt zentral in der Innenstadt, unmittelbar neben der Kreis- und Stadtbücherei und nicht weit entfernt von der Kita "Mittendrin". Direkt daneben ist ein Spielplatz zu finden: Dieser werde bald aus seinem Dornröschenschlaf befreit, wieder kindgerecht hergerichtet und mit neuen Spielgeräten bestückt, schilderte das Stadtoberhaupt.

Das Problem der in die Jahre gekommenen Sitzgelegenheiten im Treffpunkt ist nun beseitigt, und die neuen Stapelstühle mit den passenden Tischen stehen in den Räumen.

Die Aktivitäten für verschiedene Generationen und Nationen habe die Kirche sehr gerne unterstützt, sagte Dekan Ulrich Reichardt. Auch die diakonische Gemeinwesenarbeit habe hier einen wichtigen Standort, und deren Förderung sei für die nächsten fünf Jahre gesichert. Seit drei Jahren beschäftige das Dekanat außerdem eine Flüchtlingsbeauftragte, die das Projekt "Café International" sehr begrüße. Peer Schmidt fügte an, dass gerade die Flüchtlingshilfe sehr erfolgreich laufe: "Anhand der Zeugnisse und auch einer Zulassung zu einem medizinischen Studium zeigt sich, dass geflüchtete Menschen ihren Weg in Deutschland erfolgreich gehen können."

Hanisch erinnerte außerdem an die inklusive Arbeit in der Stadt: "Beispielsweise kommen auch Frauen und Männer aus den Wohnhäusern der Lebenshilfe in den Treffpunkt. Wir in Weilburg leben schon lange Inklusion." Nun könne man nur hoffen, dass bald wieder mehr gemeinschaftliches Leben, das von Corona ausgebremst wurde, stattfinden dürfe.