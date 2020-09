Neuer Friseursalon in Weilburg eröffnet

Emine Cinar (l.) kümmert sich mit ihrer Mitarbeiterin Karine Trela um die Haare ihre Kunden in Weilburg. Foto: Sabine Gorenflo

WEILBURG (sago). Emine Cinar hat am 26. September das Friseurgeschäft "HairConcept" in der Weilburger Mauerstraße 3 eröffnet. Zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Karine Trela wird Cinar sich um die Haare ihrer Kunden kümmern. Cinar ist seit über vier Jahren Friseurmeistern und hat ihre Ausbildung vor elf Jahren in Weilburg absolviert. Drei Jahre lang war sie Leiterin eines Salons und hatte schon länger vor, sich selbstständig zu machen. "Nun habe ich den Schritt gewagt und wollte mutig sein", sagt die 32-Jährige. Dabei habe sie viel Unterstützung von ihrem Mann bekommen.

Im modern eingerichteten Salon gibt es vier Plätze, an denen weibliche und männliche Kunden frisiert werden können. Zur Eröffnung kam auch Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) und übergab ein Geschenk der Stadt.

Geöffnet ist dienstags bis donnerstags von 9.30 bis 18 Uhr, freitags von 9.30 bis 20 Uhr, samstags von 9.30 bis 14 Uhr, montags ist Ruhetag.