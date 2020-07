Neuer Plan mit Treppe

Jetzt teilen:

WEILBURG. Die Sporthalle an der Heinrich-von-Gagern-Schule wird in weiten Teilen durch den Landkreis Limburg-Weilburg saniert. Ursprünglich plante der Kreis, die Tribüne ganz abzuschaffen und lediglich einen Tribünengang für 90 Personen zu errichten. Nachdem das Tageblatt darüber berichtet hatte, machte sich bei den Nutzern Unmut breit. Nun bewegt sich etwas.

Zwischenzeitlich habe es Gespräche sowohl mit der Schule als auch mit Vertretern der Jugendabteilung des TV Weilburg, des TuS Kubach, des Kreisfußballausschusses hinsichtlich des Jugendfußballs, der VSG Weilburg (Bosseln) und der Stadtverwaltung gegeben, teilt der Landkreis mit. "In den Gesprächen wurde deutlich, dass zwischen dem verbleibenden oberen, festen Tribünengang und der Spielfläche eine direkte Treppenverbindung bestehen sollte; dies ist nachvollziehbar und kann auch im schulischen Betrieb genutzt werden", teilt Jan Kieserg, Pressesprecher des Landkreises Limburg-Weilburg mit. Deshalb wird dies bei der Ausführung vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft nun umgesetzt.

"Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die bisher durchgeführten Veranstaltungen mit Tribünennutzung auch in Zukunft stattfinden können, wenn auch mit geändertem Aufbau", sagt Kieserg. Die Hallenfläche der ehemaligen Tribüne könne für die Veranstaltungen mitgenutzt werden und, falls erforderlich, mit aufgestellten Stühlen und Bänken ergänzt werden.

Ehemalige Tribünenfläche kann bestuhlt werden

Ein Blick zurück: Nach einem Zwischenfall mit einem Schüler 2019, der durch ein Profil der Decke verletzt wurde und der zum Ausbau der Decke führte, hatte sich der Landkreis entschlossen, mit dem Neuaufbau der Decke die vorhandene Luftheizung zu verändern, um Heizkosten zu sparen.

"Nach einem Variantenvergleich haben wir uns für eine Deckenstrahlheizung entschieden; für diese Maßnahme wurden 700 000 Euro in den Haushalt 2020 eingestellt, weitere 200 000 Euro stehen im KIP II-Programm der Hessischen Landesregierung für die Sanierung der Umkleidebereiche mit Sanitäranlagen zur Verfügung", erläutert Landrat Michael Köberle (CDU). In diesen Maßnahmen sei die Sanierung des Hallenbodens noch nicht geplant gewesen. Erst bei einem Termin im Dezember 2019 mit einer Vertreterin der Handballabteilung, die auf die Zustände der Sanitäranlagen aufmerksam machen wollte, wurde auch der Hallenboden angesprochen, der nach ihrer Aussage bereits mehrfach zu Beanstandungen seitens der Schiedsrichter geführt habe. Dies sei bis dahin nicht bekannt gewesen, sei aber bei konkreter Untersuchung des Bodens bestätigt worden. Daraufhin habe der Landkreis entschieden, den Boden ebenfalls zu erneuern. Dafür sei der Ausbau der ausziehbaren Tribüne erforderlich gewesen, die nicht wieder verwendet werden könne.

Durch die Tribüne und die damit potenziell mögliche Besucherzahl wäre laut Kreisverwaltung eine Genehmigung der Sporthalle nach der Versammlungsstättenrichtlinie notwendig geworden. An eine Versammlungsstätte würden jedoch andere bauliche Anforderungen gestellt. So werden zum Beispiel eine flächendeckende Sprachalarmierung, nicht brennbare Verkleidungen und eine mechanische Lüftungsanlage mit vorgegebener und an der möglichen Besucherzahl orientierter Luftwechselrate gefordert.

An den bisher genutzten Standorten der Lüftungsanlage können neuere Anlagen auf Grund der gestiegenen Anforderungen an Strömungsgeschwindigkeit und Wärmedämmung nicht mehr aufgebaut werden. Neben der Lüftungsanlage hätte daher auch die Luftverteilung in der Halle neu aufgebaut werden müssen.

Erhalt der Tribüne ist

nicht wirtschaftlich

Ein Erhalt der Tribüne in Anbetracht der damit einhergehenden Kosten lasse sich nicht wirtschaftlich darstellen, heißt es seitens des Landkreises. Der Tribünengang für rund 90 Personen bleibe aber erhalten und zwischen dem oberen, festen Tribünengang und der Spielfläche werde nun eine direkte Treppenverbindung eingebaut. Unterhalb der Bühne entstehen zudem Abstellräume für die Vereine.