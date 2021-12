Neuer Servicepoint in Weilburgs Altstadt

Gebietsmanagerin Laura Tiefenthal (M.) stellt Bürgermeister Johannes Hanisch (l.) und dem büroleitenden Beamten Martin Höhler den neuen Servicepoint der Deutschen Giganetz in der Weilburger Altstadt vor. Foto: Stadt Weilburg

WEILBURG - Zum "SpeedPoint" am Rewe-Parkplatz in Waldhausen ist eine weitere Informations- und Beratungsstelle der Deutschen Giganetz zum geplanten Glasfaserausbau in der Weilburger Altstadt hinzugekommen: Bürger können sich nun auch im Servicepoint in der Langgasse 26 informieren.

Montags bis freitags von 10 Uhr bis 18 Uhr sowie samstags von 10 Uhr bis 14 Uhr stehen die Berater zur Verfügung. Gebietsmanagerin Laura Tiefenthal stellte Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) und dem büroleitenden Beamten Martin Höhler die neuen Räume vor.

Mitarbeiter sind in

Stadtteilen unterwegs

Die Mitarbeiter beantworten alle Fragen zum Glasfaserausbau in Weilburg. Dort können auch Verträge direkt abgeschlossen werden - bis zum 15. Dezember zu besonderen Konditionen. "Unsere Außendienstmitarbeiter sind derzeit parallel in allen Stadtteilen unterwegs", sagte Laura Tiefenthal. "Wir befinden uns mitten in der Nachfragebündelung hier in Weilburg. Wenn sich bis Ende Februar ausreichend Haushalte und Unternehmen für einen Glasfaseranschluss entscheiden, starten wir im Sommer 2022 mit dem Ausbau", erklärt sie weiter.

Baustart 2022 nur bei

genügend Interessenten

Um das Vorhaben zu realisieren, müssten sich mindestens 40 Prozent der Haushalte in Weilburg und seinen Stadtteilen für einen Glasfaseranschluss entscheiden.

Denn die Deutsche Giganetz plane den Glasfaserausbau eigenwirtschaftlich. "Nutzen wir die neue Anlaufstelle, um den so wichtigen und notwendigen Ausbau unserer Infrastruktur mit einem Glasfasernetz Realität werden zu lassen. Denn nur, wenn sich genügend Haushalte dafür entscheiden, ist der Baustart zum Sommer nächsten Jahres möglich", appellierte Bürgermeister Hanisch.