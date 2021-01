Neuer Transporter für das Weilburger THW

Die Vertreter des Technischen Hilfswerks Weilburg übernehmen das neue Fahrzeug (v.l.): Walter Kokert, Christian Volkwein und Ralf-Peter Würz. Foto: THW

WEILBURG - Mehr Mobilität für das THW in Weilburg: Zur Überraschung der Führungskräfte des Ortsverbands Weilburg des Technischen Hilfswerks (THW) erhielten sie kurz vor Weihnachten ein neues Fahrzeug. Genutzt werden kann es zur Personenbeförderung und zum Materialtransport. Im Einsatzfall können die Fachberater nun zum Einsatzort gelangen, ohne die Fahrzeuge der Mannschaft samt Gerät zu blockieren.

Ersatz für 30 Jahre alten Kleintransporter

Das neue Fahrzeug ersetzt einen fast 30 Jahre alten Kleintransporter und steht mit acht Sitzplätzen samt Anhänger außerdem auch der THW-Jugendgruppe zur Verfügung.

Einige Helfer des Ortsverbands setzten das neue Fahrzeug gleich für aktuelle Aufgaben ein: Alle THW-Helfer erhielten zum Jahresabschluss persönlich ein kleines Geschenk überreicht. Damit bedankten sich die Verantwortlichen des Ortsverbands bei allen Mitstreitern des Teams für ihre Bereitschaft und ihre aktive Unterstützung.

Neue Mitstreiter und Nachwuchskräfte sind dem Team willkommen.

Wer Spaß an der Technik und an der Arbeit im Team hat und bereit ist, bei Katastrophen oder Unfällen zu helfen, der ist beim THW an der richtigen Adresse. Mehr Informationen erhalten Interessierte im Internet unter www.thw-weilburg.de.