Neues Medzentrum in Weilburg: Zwei Ärzte sind schon eingezogen

Die IWG-Gruppe besteht aus mehreren Firmen, die alle gemeinsam unter der Dachmarke Medzenturm bundesweit Ärzte- und Gesundheitszentren realisieren und betreiben. Medzentrum - mit Sitz in Gießen - ist dabei Projektentwickler, Investor und Gebäudemanager.

Solche Ärztehäuser sind zuerst in der Region Gießen errichtet worden, weitere sind in Wetzlar in der Spilburg, in der Region Rhein-Main, in Bayern und Baden-Württemberg in Planung oder im Bau. Andrea Ulrich sagt: "Unser Ziel ist die Sicherung der ambulanten medizinischen Versorgung - auch im ländlichen Raum - in ganz Deutschland."