Neun Tage Flucht finden in Weilburg ein Ende

Maximilan Hänsel und Lorenz Hillerich brachten Hilfsgüter in die Ukraine. Tausende Kilometer später kommen sie am Montag an. Letzer Stopp: Kriegsflüchtlinge unterbringen.

Von Mika Beuster Redakteur Weilburg