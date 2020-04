Noch 67 Corona-Infizierte in Limburg-Weilburg

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (ve). Die Zahl der Menschen im Landkreis Limburg-Weilburg, die eine Covid-19-Infektion überstanden haben, steigt stärker, als die Zahl der Bürger, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben.

Laut der Statistik der Kreisverwaltung gab es bis Karfreittag um 12 Uhr bislang 212 bestätigte Fälle (sieben mehr als am Vortag). Gleichzeitig nahm die Zahl der Genesenen um 16 zu auf 145. Demnach waren am Freitag noch 67 Personen im Kreisgebiet aktiv mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag waren es noch 76, am Mittwoch 83. Im Kreis befinden sich insgesamt 289 Menschen in Quarantäne.

