Noch kein neuer Name fürs neue Dekanat

WEILBURG - Da sich beide Dekanate Weilburg und Runkel auf der "Zielgeraden" zur Fusion am 1. Januar 2022 befinden, muss ein neuer Name für das vergrößerte Dekanat gefunden werden. Der Vorschlag an die gemeinsame Synode, für den Namen "Evangelisches Dekanat an der Lahn" zu stimmen, musste wegen der Beschlussunfähigkeit der Weilburger Synode vertagt werden. Der Namensvorschlag ergab sich aus der Tatsache, dass die Lahn nicht nur beide Dekanate durchzieht, sondern auch alle vier neu geschaffenen Nachbarschaftsräume berührt.

Der fünften gemeinsamen Synode der evangelischen Dekanate Runkel und Weilburg, die trotz steigender Corona-Infektionen dank eines schlüssigen Hygienekonzepts stattfinden konnte, blieben nicht wenige der Delegierten aus Sorge vor einer Ansteckung fern. Jedes der beiden Dekanate entsendet 44 Delegierte, 30 ist in beiden Dekanaten die Mindestanzahl für eine Beschlussfähigkeit. Aus dem Dekanat Runkel wurde die 30 gerade erreicht, das Dekanat Weilburg war mit nur 25 Delegierten vertreten, sodass zumindest keine gemeinsamen Beschlüsse gefasst werden konnten und ein Teil der Tagesordnungspunkte auf den nächsten Termin verschoben wurde.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der ebenfalls nicht beschlossen werden konnte, war der Haushalt 2021. Dieser könnte jedoch in der gegenwärtigen Ausnahmesituation von beiden Dekanatssynodalvorständen geschäftsführend beschlossen werden.

Letztlich konnten doch einige Abstimmungen und Benennungen durchgeführt werden, unter anderem für den Trägerausschuss der "Gemeindeübergreifenden Trägerschaft" für Kindertagesstätten (GÜT). Die GÜT wurde gegründet, um weitgehende Verwaltungsaufgaben für Kitas zu bündeln und gemeindeübergreifend zu bearbeiten. Damit stellt sie eine Entlastung für die Kita-Leitungen und die Vorstände in den Dekanaten dar. Derzeit nehmen insgesamt neun Gemeinden an der GÜT teil, vier aus dem Dekanat Runkel, fünf aus dem Dekanat Weilburg. Für den dazugehörigen Trägerausschuss, der im Moment von Dekan Ulrich Reichard und Doris Ruppelt (DSV Runkel) gebildet wird und der einmal aus sechs Personen bestehen soll, konnten zwei Plätze neu besetzt werden: Anneliese Kniesner aus dem Kirchenvorstand der Gemeinde Münster sowie Silke Maier vom Kirchenvorstand Laubuseschbach werden den Ausschuss ab sofort verstärken. Zwei Plätze sind noch zu vergeben. Nach einer Stellenausschreibung für die Geschäftsführung wurden Anfang des Monats Bewerbungsgespräche durchgeführt und eine Kandidatin ausgewählt, die zum 1. Dezember die Geschäfte aufnehmen soll.

Weitere Benennungen gab es für den Ökumenischen Kirchentag, der im kommenden Jahr vom 12. bis 16. Mai in Frankfurt stattfinden soll. Als regionale Beauftragte für den Kirchentag wurden Tanja Richter, Dekanat Weilburg und Joachim Naurath, Dekanat Runkel, benannt.

Zum Schluss warb Pfarrer Jörg Keller noch um Mitstreiter in einer Innovations-AG, die unter dem Motto "zu denken ist alles erlaubt" die Aufgabe hat, unkonventionell neue Ideen zu entwickeln und auch über Möglichkeiten außerhalb der kirchlichen Pfade nachzudenken. Sie soll in nächster Zeit starten und als ständige Arbeitsgruppe eingerichtet werden.

In einer launigen Andacht zu Beginn der Tagung hatte Dekan Manfred Pollex von gefühltem fehlenden Halt und mangelnder Sicherheit, von einem wiederbeginnenden Panikmodus gesprochen und dabei an christliche Kernbegriffe wie Vertrauen und Zuversicht erinnert.