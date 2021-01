NS-Opfer dem Vergessen entreißen

Stolpersteine sind zehn mal zehn Zentimeter große Messingplatten, die in Gehwegen verlegt werden und so sichtbar machen, wo Menschen lebten, die während des Nationalsozialismus verfolgt wurden. In den Erinnerungstafeln sind zentrale Lebensdaten der Verfolgten und Hinweise zu ihrem Schicksal eingraviert. Stolpersteine sind in etwa 1200 Städten und Gemeinden in Deutschland verlegt worden.

Auch in 20 anderen europäischen Ländern sind sie Bestandteil der regionalen Erinnerungskultur.

Der Künstler Gunter Demnig hat dieses Erinnerungsprojekt geschaffen. Dafür überreichte ihm bereits im Jahr 2005 der damalige Bundespräsidenten Horst Köhler persönlich das Bundesverdienstkreuz.

Zusätzlich zu dieser Auszeichnung wurde der Kölner Künstler von der Bundesregierung zum "Botschafter für Demokratie und Toleranz" ernannt.