NS-Zeit steht in Weilburg auf der Bühne im Fokus

WEILBURG - Der Verein "Weilburg erinnert" präsentiert am Mittwoch, 3. November das Theaterstück "Zwischenfall in Vichy". Am 4. November steht dann "Das Kind von Noah" auf dem Spielplan in der Stadthalle in Weilburg. Beide Stücke knüpfen an die Veranstaltungsreihe "Theaterstücke zur NS-Zeit" an.

Arthur Miller schrieb 1964 unter den Eindrücken des Auschwitz-Prozesses in Frankfurt "Zwischenfall in Vichy", bei dem er das Problem der mittelbaren Schuld und die unbewusste Teilhabe jedes Einzelnen am unaufhörlichen Unrecht dieser Welt thematisiert.

Theaterprojekt

für Schulen

Und darum geht es: Vichy im September 1942, am Sitz der mit den deutschen Besatzern kollaborierenden französischen Regierung Petain. In einer Polizeiwache finden sich Juden nach einer Razzia ein. Sie haben falsche Papiere und konnten in diesen unbesetzten Teil Frankreichs entkommen. Sie diskutieren über ihr mögliches Schicksal, bevor sie zu einem Verhör aufgerufen werden, von dem bisher niemand wiederzukommen schien.

Sie alle befinden sich dort unter einem starken Druck und der latenten Angst, nicht zu wissen, was mit ihnen geschehen wird. Dabei kulminieren unter aufbrechenden Emotionen ganz individuelle, politische und gesellschaftliche Statements zu Schlussfolgerungen, die aus einem Zerrbild einen kristallinen Schockmoment hervorbringen.

Und dann, und jetzt? Was heißt es, moralisch zu denken und zu handeln in der Situation der Schoah? Was denken wir heute dazu? Ein Moment, der einen jahrelangen Kampf und ein Ringen um Menschenwürde, politisches Denken, Humanismus und Gerechtigkeit in Zeiten einer mörderischen Diktatur abbildet.

"Das Kind von Noah" ist als Theaterprojekt für Schulen konzipiert. Deshalb gibt es auch zwei Vorstellungen des Stücks von Erik Emmanuel Schmitt am Vormittag. Zum Inhalt: "Noah, das bist von jetzt an du", sagt Pater Bims seinem Schützling Josef, dem siebenjährigen kleinen Jungen, der die Schoah auf dem Land in Belgien in einem Internat überlebt. Josef hat viele Fragen an die Religionen, an die Menschheit an sich. Die Geschichte erzählt anhand des Protagonisten die Auseinandersetzung mit seiner Identität. Die Vielfältigkeit der Lebensperspektiven und Werte des menschlichen Daseins formulieren sich in der Auseinandersetzung mit den drei Weltreligionen.

TICKETS UND PREISE Die Vorstellung von "Zwischenfall in Vichy" beginnt am 3. November um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Es gilt die 3G-Regel. Eintritt: Erwachsene 15 Euro, Studenten, Rentner und Erwerbslose 10 Euro, Schüler 5 Euro. Tickets sind nur an der Abendkasse erhältlich. Platzreservierungen für Schulen und Gruppen sind jedoch vorab per E-Mail an info@

weilburg-erinnert.de möglich. Die Vorstellungen von "Das Kind Noah" beginnen am 4. November um 8.45 Uhr und 11.15 Uhr, Einlass jeweils 30 Minuten vorher. Auch hier gilt 3G. Das Schüler-Testheft reicht aus. Der Eintritt beträgt 3 Euro, pro Schulklasse ist eine Begleitperson frei. Tickets gibt es per Vorbestellung via E-Mail an info@weilburg-erinnert.de. Die Platzvergabe erfolgt nach Eingang.

Die Theateraufführungen sind gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung und durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogrammes "Demokratie leben!" sowie Unternehmen und privaten Unterstützern.