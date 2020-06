Öffnung der Weilburger und Limburger Jugendherberge ungewiss

In Weilburg sind die Übernachtungszahlen in den vergangenen Jahren gesunken, von 12 000 im Jahr 2017, auf 10 900 in 2018 und 10 400 in 2019. Gründe dafür seien personelle Engpässe und die fehlende Sanitärausstattung in den Zimmern, sagt Knut Stolle, Pressesprecher des Deutschen Jugendherbergswerks Hessen.

Von 24 Zimmern sind lediglich sechs mit eigenem Bad und WC ausgerüstet. Am Standort arbeiten laut Stolle neun Mitarbeiter. Das Jugendherbergswerk ist Mieter des 1960 eröffneten Gebäudes, das sich im Eigentum der Weilburger Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (WGW) befindet.

Der Standort Limburg hat im vergangenen Jahr 20 500 Übernachtungen verbucht. 2018 waren es 20 100 und 2017 rund 19 600. Die Herberge in der Domstadt verfügt laut Stolle über 38 Zimmer, 24 davon haben ein eigenes Bad und WC. 15 Mitarbeiter kümmern sich im Haus und Gäste.