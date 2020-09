3 min

Ohne Termin keine Fahrzeuganmeldung in Limburg-Weilburg

Ohne vorherige Terminvereinbarung geht nichts: Wer in den Zulassungsstellen in Weilburg oder Limburg ein Auto an- oder ummelden will, der muss sich dazu vorher anmelden und mit Wartezeiten rechnen.

Von Jürgen Vetter Redakteur Weilburg