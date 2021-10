Opel in Weilburg demoliert

Jetzt teilen:

WEILBURG - In der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag ist in Weilburg ein geparkter Opel offensichtlich mutwillig beschädigt worden. Ein oder mehrere Täter hatten zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 16.50 Uhr, den rechten Vorderreifen zerstochen und jeweils ein Kreuz in die beiden Türen auf der Beifahrerseite des blauen Agila geritzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer 0 64 71-9 38 60 zu melden.