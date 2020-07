Open-Air-Kino auf dem Weilburger Filmtheater-Parkplatz

"Das perfekte Geheimnis" wird am 24. Juli gezeigt. Foto: Sabine Gorenflo

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Ein Open-Air-Kino findet auf dem Parkplatz des Delphi-Filmtheaters vom 24. bis 25. Juli statt. Am Freitag präsentiert der Kur- und Verkehrsverein den Film "Das perfekte Geheimnis", eine deutsche Filmkomödie des Regisseurs und Drehbuchautors Bora Dagtekin aus dem Jahr 2019.

Der Film erzählt die Geschichte des Ehepaars Eva und Rocco, das Freunde zum Abendessen in seine Münchner Dachgeschosswohnung einlädt. Die Gäste trudeln nach und nach ein und lassen sich auf ein von Eva erdachtes Spiel ein. Jeder muss alles, was an diesem Abend über sein Smartphone rein- oder rausgeht, mit allen Anwesenden teilen. Was zunächst ein harmloses Spiel unter Freunden werden soll, sorgt jedoch schnell für einen Eklat.

WEITERE INFORMATIONEN Karten können auf www.kinoweilburg.de, über Kinoheld und an der Kinokasse reserviert und gekauft werden. Der Eintritt beträgt acht Euro, ermäßigt sieben Euro. Einlass ist ab 20.30 Uhr, Beginn 21.45 Uhr.

"Für diesen Film sind die Hälfte der Plätze bereits reserviert", sagte Hans-Albert Wunderer, Betreiber des Weilburger Kinos. Der Film habe im vergangenen Jahr über fünf Millionen Besucher in Deutschlands Kinos gelockt.

Am Samstag wird der Film "Die Känguru Chroniken" gezeigt. Zu Beginn der Handlung steht ein Känguru vor der Tür des Ich-Erzählers und möchte sich ein paar Eier ausleihen, weil es Eierkuchen machen möchte. Der ist verblüfft über die Begegnung mit dem sprechenden Tier, leiht ihm aber die Eier. Kurz darauf klingelt das Känguru erneut und bittet um noch mehr Zutaten, dann nochmals, um zu sagen, dass es gar keinen Herd hat. Wenig später zieht das Tier in das bisherige Wohnzimmer des Autors und beide bilden fortan eine Wohngemeinschaft. Später zieht in der Wohnung gegenüber ein Pinguin ein. Dieser stellt sich als Vertreter für Tiefkühlkost vor und zieht sofort das Misstrauen des Kängurus auf sich.

Dieser Film werde in einer überarbeiteten Form gezeigt, die etwa 15 Minuten länger ist und sei so auch schon im normalen Programm gelaufen. "Hier sind noch ausreichend Karten vorhanden", sagt Wunderer. Eigentlich sei geplant gewesen, auch den Film "Mulan" zu zeigen. Dessen Kinostart sei aber auf voraussichtlich August verschoben worden.

In Hessen dürften nun mehr Plätze bei Open-Air-Kinos angeboten werden, aber Wunderer bleibt bei 90 Besuchern. "Die Sicherheit sollte vorgehen und die Veranstaltung ist ein Testlauf, ob wir das nächstes Jahr wieder an dieser Stelle anbieten", meint der Kinobetreiber.

Auch beim Open-Air-Kino gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln wegen Corona. Deshalb gibt es auch nur 90 Sitzplätze. Mund-Nase-Schutz soll getragen werden, bis die Plätze eingenommen sind. Bei Unwettergefahr finden die Veranstaltungen im Kino statt.