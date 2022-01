Ortsbeirat Ahausen sammelt Weihnachtsbäume ein

Die ausgedienten Weihnachtsbäume werden nach dem Einsammeln geschreddert: In Ahausen sammelt in diesem Jahr der Ortsbeirat die Bäume, um die Feuerwehr wegen Corona nicht einem Risiko aussetzen zu müssen. Archivfoto: Ralf Triesch

WEILBURG-AHAUSEN - In Ahausen sammeln in diesem Jahr die Mitglieder des Ortsbeirats die Weihnachtsbäume ein, nicht die Freiwillige Feuerwehr. Die Kameraden sollen nicht durch das aktuelle Infektionsrisiko gefährdet werden. Los geht es am Samstag, 15. Januar um 10 Uhr.

"Die Freiwillige Feuerwehr Ahausen kann aufgrund der aktuellen Infektionsgefahr - damit die Einsatzfähigkeit aufrechterhalten werden kann - nicht wie üblich die Weihnachtsbäume in einsammeln", teilt Ortsvorsteherin Anja Ludwig (SPD). "Deshalb hat der Ortsbeirat die Sammelaktion organisiert."

Spenden für "Menschen für Kinder" willkommen

Dafür sollten die abgeschmückten Bäume gut sichtbar an den Straßenrand gestellt werden. Zudem freuen sich die Einsammler über kleine Spenden, die sie an den Verein "Menschen für Kinder" überreichen möchten. Die Spenden können am Baum befestigt werden.