3 min

Ortsbeirat Hirschhausen: Für die Zukunft der Bürger

Das fünfköpfige Gremium pflegt die Kulturlandschaft und will den Glasfaserausbau voranbringen. Was sonst noch in den Startlöchern wartet, steht hier.

Von Agathe Markiewicz Redakteurin Weilburg