Ortsbeirat und Kindertagesstätte pflanzen zehn Apfelbäume

WEILBURG-HIRSCHHAUSEN - Zehn neue Apfelbäume hat der Ortsbeirat Hirschhausen zusammen mit den Kindern der Kindertagesstätte "Sonnenschein" am Tiefenbacher Weg gepflanzt. Die Idee dazu hatten Brigitte Bäthis sowie Ortsvorsteher und Kreislandwirt Jürgen Engel.

Mit Schaufeln und Gießkannen ausgestattet, packten die Kleinen tatkräftig mit an. Schnell waren die Apfelbäume in die zuvor von Jürgen Engel und dem Ortsbeirat ausgehobenen Pflanzlöcher gesetzt. Fleißig buddelten die Kleinen die Baumwurzeln zu. Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) half beim Befüllen der Gießkannen, damit die Bäume gut angegossen werden konnten.

Brigitte Bäthis hatte zudem einige Bäumchen mitgebracht, die sie aus kleinen Sämlingen in ihrem Garten herangezogen hatte: Nussbäume, Birken und Ahornbäumchen fanden am Ackerrand einen Platz.

Nach getaner Arbeit gab es schließlich für alle eine Belohnung: Die Erzieherinnen hatten Äpfel, Apfelkuchen und Apfelsaft mitgebracht.

"Wir wollten schon immer bei einer Baumpflanz-Aktion mitmachen, schließlich sind der Schwerpunkt unserer Kita der Wald und die Natur", sagte Kita-Leiterin Lidija Zagorscak. Nicht nur in der Waldgruppe beschäftigten sich die Kinder viel mit Natur und Umwelt. Die Kita mache auch mit beim Bildungsprojekt Waldkönner der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

Sie unterstütze damit Kindertagesstätten und andere Einrichtungen bei ihrer waldpädagogischen Arbeit mit Kindern und ihrem Engagement für Nachhaltigkeit. "Wir haben bereits viele der Voraussetzungen für die Auszeichnung zum Waldkönner erfüllt und hoffen bald auf den erfolgreichen Abschluss des Projekts und die Urkunde", berichtete Zagorscak.

Bürgermeister Hanisch hatte die Kosten für die zehn Apfelbäumchen übernommen, die von der Kelterei Heil in Laubus-Eschbach bezogen worden waren. "Es ist ein wichtiger Beitrag für die Zukunft und ich freue mich, dass Ortsbeirat, Kita und engagierte Bürger hier in Hirschhausen Hand in Hand arbeiten", lobte er. Auch Ortsvorsteher Jürgen Engel hob den Zusammenhalt in Hirschhausen hervor.