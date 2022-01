Ortsbeirat Weilburg will Glasfaserausbau

Glasfaserkabel für schnelles Internet: Der Weilburger Ortsbeirat fordert die Bürger auf, sich für einen Anschluss zu entscheiden. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

WEILBURG - Einen eindringlichen Appell hat der Weilburger Ortsbeirat an die Bürger der Stadt gerichtet: Sie sollen die "auf Jahre hinaus einmalige Chance" nutzen, sich an dem Glasfaserausbau zu beteiligen, heißt es in einer Pressemitteilung des Gremiums.

Ortsvorsteher Joachim Kinedt sprach von einem "digitalen Aufbruch", der jetzt beginne. "Glasfaser ist unsere digitale Zukunft. Behörden, Ämter, Unternehmen, Menschen im Homeoffice, Schüler und Studenten geraten bereits jetzt an die Grenzen der vorhandenen Internetleistungen. Hier ist das Votum eindeutig für einen digitalen Ausbau. Wir dürfen diese Chance auf einen flächendeckenden Glasfaserausbau in Weilburg und seinen Ortsteilen jetzt und heute nicht verschlafen", sagt Kinedt.

Verliert Weilburg

sonst den Anschluss?

Ansonsten drohe der Arbeitsplatz- und Bildungsstandort Weilburg den Anschluss zu verlieren. In einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren würden die Leistungsmöglichkeiten von heute erschöpft sein. Dieses für die Stadt so wichtige Ziel könne nur durch gemeinsames Handeln gelingen.

"Es sind vor allem die Privathaushalte, die die absolute Mehrheit der möglichen Anschlüsse bilden, die zum Teil aus Unkenntnis oder Bequemlichkeit sich dem Thema verweigern und somit den Ausbau gefährden. Denn nur wenn 40 Prozent aller möglichen Haushalte, Unternehmen, Behörden und Ämter das Angebot annehmen, wird es einen flächendeckenden Ausbau von Bermbach bis Gaudernbach, von Drommershausen bis Kirschhofen geben", wird der Ortsvorsteher in der Pressemitteilung zitiert.

"Unvermeidliche Digitalisierung"

Kinedt weiter: "Ob wir im nächsten Jahrzehnt noch einmal die Chance und Möglichkeit erhalten werden, das gesamte Stadtgebiet zu vernetzen und auszubauen, halte ich für fragwürdig."

Aus Sicht es Ortsbeirates sollten gerade die privaten Haushalte die Bedeutung des schnellen Internets nicht unterschätzen. Online Shopping, Serien, Filme und Onlinemeetings, Videotelefonie, Onlinemedizin, Urlaub buchen, Überweisungen tätigen, Behördengänge online erledigen - unser Alltag werde immer digitaler.

Diese unvermeidliche Digitalisierung unseres Alltags benötige vor allen Dingen eins: genug Bandbreite. Ein herkömmlicher DSL-Anschluss werde den Nutzungsbedarf in kurzer und absehbarer Zeit nicht mehr ausreichend abdecken, heißt es in der Erklärung des Ortsbeirates.