Paar bricht in Weilburger Werkstatt ein

WEILBURG - Am frühen Donnerstagmorgen sind in Weilburg Einbrecher in eine Autowerkstatt eingestiegen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben ein Mann und eine Frau zwischen 5.20 und 5.45 Uhr das Fenster einer Kfz-Werkstatt in der Frankfurter Straße eingeschlagen. Im Inneren haben sie die Werkstatt durchsucht und noch eine weitere Tür zu Büroräumen aufgebrochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Es wurden unter anderem diverse elektronische Geräte entwendet.

Der männliche Täter sei mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer blauen Jogginghose bekleidet gewesen. Die weibliche Komplizin sei ebenfalls mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet gewesen. Im Anschluss an die Tat sollen die beiden in einen hellen Audi A3 gestiegen und geflüchtet sein.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 zu melden.