Paket aus Lieferwagen geklaut

WEILBURG - Am Dienstagnachmittag ein 32 Jahre alter Mann in Weilburg ein Paket aus einem Auslieferungsfahrzeug gestohlen. Ein 28-Jähriger lieferte nach Angaben der Polizei Sendungen in der Mauerstraße Pakete aus. Als er zu seinem Auslieferungsfahrzeug zurückkam, sah er einen Mann, der gerade ein Paket aus dem Fahrzeug nahm und davonlief. Die herbeigerufene Polizeistreife konnte den polizeibekannten, 32-jährigen Täter identifizieren, allerdings nicht mehr antreffen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 71-9 38 60 entgegen.