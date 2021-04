Pandemie hinterlässt ihre Spuren im Landkreis Limburg-Weilburg

Praktika helfen bei der Berufsfindung. Wegen der Corona-Krise, teilt die Agentur für Arbeit mit, sei es für Jugendliche aber schwer, überhaupt einen Praktikumsplatz zu finden. Symbolfoto: Robert Kneschke

LIMBURG-WEILBURG - Die Arbeitslosenquote lag im März im Kreis Limburg-Weilburg bei 5,0 Prozent und somit um 0,4 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat. Im März 2020 hatte die Quote 4,2 Prozent betragen.

In absoluten Zahlen: 4728 Menschen waren im letzten Monat als arbeitslos registriert. Das waren 282 weniger als im Februar (-5,6 Prozent) und 794 mehr als vor einem Jahr (+20,2 Prozent). Im Jahresdurchschnitt 2020 betrug die Arbeitslosenquote im Kreis Limburg-Weilburg 4,8 Prozent. 4459 Personen waren 2020 durchschnittlich arbeitslos gemeldet.

"Covid-19 nimmt nun schon ein Jahr Einfluss auf das Arbeitsmarktgeschehen. Auch wenn die Pandemie Spuren hinterlassen hat, zeigt sich der Arbeitsmarkt insgesamt ausgesprochen robust", berichtete die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar, Angelika Berbuir, bei Vorlage der Arbeitsmarktzahlen für den abgelaufenen Monat. Nachdem die Arbeitslosigkeit in den ersten drei Monaten der Corona-Krise deutlich angestiegen sei, sei sie seitdem - auf entsprechend hohem Niveau - vor allem saisonalen Entwicklungen gefolgt und habe dabei tendenziell sogar leicht abgenommen. Allerdings ändere sich vor dem Hintergrund der Pandemie die Struktur der Arbeitslosigkeit.

"Dankenswerter Weise halten die Unternehmen mit Hilfe der Kurzarbeit ihre Mitarbeiter in den Betrieben, was sich positiv auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Andererseits stellen sie aber wenig Personal ein. Mit anderen Worten: Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist derzeit vergleichsweise gering. Das Risiko, arbeitslos zu bleiben, ist aktuell jedoch signifikant höher als vor Covid-19", gibt die Agenturchefin zu bedenken. Daraus folge, dass der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen stetig steige. Sorgen bereitet Berbuir auch die Situation auf dem Ausbildungsmarkt. Betrachte man die Gesamtzahlen im Bezirk, bewege sich die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen auf Vorjahresniveau. Allerdings sei die Zahl der Lehrstellenbewerber um 11 Prozent zurückgegangen. Auch die Vermittlungsprozesse seien erheblichen Widrigkeiten ausgesetzt. "Durch Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und die Ausweitung der Home-Office-Beschäftigungen finden kaum noch Praktika in den Betrieben statt", erläuterte Berbuir weiter. Diese seien aber sowohl für die Bewerberauswahl der Arbeitgeber, als auch für die berufliche Orientierung und Entscheidungsfindung der Jugendlichen von zentraler Bedeutung.

Im Landkreis steigt die Zahl der Langzeitarbeitslosen

Im Landkreis Limburg-Weilburg wurden im März 46,2 Prozent (2184 Personen) der gemeldeten Arbeitslosen von der Agentur für Arbeit betreut. 53,8 Prozent (2544 Personen) aller gemeldeten Arbeitslosen waren indes beim Jobcenter Limburg-Weilburg gemeldet. Im Schnitt des Jahres 2020 waren bei der Arbeitsagentur 2082 Arbeitslose und beim Jobcenter 2376 Arbeitslose gemeldet.

Die Zahl der arbeitslosen Männer hat sich im letzten Monat um 222 Betroffene (-7,4 Prozent) auf 2764 Arbeitslose reduziert. Bei den Frauen sank die Arbeitslosenzahl im gleichen Zeitraum um 60 Personen auf 1964 Erwerbslose (-3,0 Prozent).

Die Jugendarbeitslosigkeit ist im März um 9,0 Prozent oder 46 Arbeitslose zurückgegangen. Aktuell sind 464 Arbeitslose jünger als 25 Jahre: 84 mehr als vor einem Jahr (+22,1 Prozent). Im Durchschnitt des Jahres 2020 waren 463 unter 25-Jährige von Arbeitslosigkeit betroffen.

Aktuell weist die Statistik 1352 Langzeitarbeitslose aus, 25 mehr als im Vormonat (+1,9 Prozent). Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 383 Personen oder 39,5 Prozent gestiegen.

Im März 2021 erteilten die Unternehmen und Verwaltungen den Arbeitgeberservices von Arbeitsagentur und Jobcenter 354 Vermittlungsaufträge. Dies waren 75 Stellen mehr als im März letzten Jahres (+26,9 Prozent). 2020 wurden insgesamt 3369 Stellenangebote zur Besetzung gemeldet, 1849 oder 35,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Im März gingen nach vorläufigen Erhebungen bei der Arbeitsagentur Kurzarbeitsanzeigen von 37 Betrieben aus dem Landkreis Limburg-Weilburg für 428 Arbeitnehmer ein. Somit liegt die Gesamtzahl der Anzeigen seit Beginn der Corona-Krise im Landkreis bei 2537, die Zahl der angezeigten Arbeitnehmer bei 25 359.

Von Oktober 2020 bis März 2021 meldeten sich im Landkreis Limburg-Weilburg 1180 Ausbildungssuchende. Dies waren 46 oder 3,8 Prozent weniger als in der vergleichbaren Vorjahresperiode. Demgegenüber erteilten die heimischen Unternehmen und Verwaltungen bislang insgesamt 914 Vermittlungsaufträge. Dies sind 23 Ausbildungsstellen oder 2,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Auf einen Ausbildungssuchenden kommen derzeit statistisch gesehen 0,77 gemeldete Ausbildungsstellen. Im Vorjahr waren es 0,73 Stellen.