Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Eine Passantin hat in der Nacht zu Samstag, 30. Oktober, gegen 2 Uhr eine brennende Papiermülltonne vor einem Mehrfamilienhaus in der Niedergasse in Weilburg entdeckt. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Die Limburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf die Täter oder um ähnliche Infos per Telefon 0 64 31-9 14 00.